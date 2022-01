Niedzielski zaostrza kurs. „Kierownictwo polityczne PiS jest absolutnie zwolennikiem obowiązkowych szczepień”

Ja nie przestanę uważać, że obowiązek szczepień w grupach mundurowych i nauczycieli – bo wśród medyków już wprowadziliśmy – powinien mieć miejsce – powiedział we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Niedzielski w TVN24 został zapytany o to, dlaczego nie zagroził, że odejdzie ze stanowiska, jeżeli nie zostaną wdrożone postulaty jego resortu – między innymi obowiązek szczepień dla wybranych grup zawodowych.

„Ja nie uważam, że moja rola jest rolą obrażania się na rzeczywistość. Mamy do czynienia z trudną sytuacją, od blisko już dwóch lat. Ja zajmuję funkcję ministra zdrowia od prawie półtora roku. Wszystkie fale, które miały rzeczywiste apogea, (…), całe to zjawisko przeszedłem, zarządzając, podejmując czasami bardzo trudne decyzje. Chodzi o to, żeby systematycznie, krok po kroku, starać się poprawiać te możliwości dostępności leczenia, które oparte jest na najnowszych technologiach, łącznie ze szczepieniami – powiedział.

„Jako państwo, ja, jako minister zdrowia, cały czas zapewnialiśmy pacjentom dostęp do najnowszych szczepień, do najnowszych leków, jesteśmy zawsze pierwsi, jeśli chodzi o kolejkę dostępu do tych najnowszych technologii” – dodał szef resortu zdrowia.

Niedzielski podkreślił, że jego grożenie dymisją „nie zmieni konfiguracji politycznej i nastrojów społecznych”. „Cały czas bardzo silna będzie grupa, która ma wyraźny stosunek antyszczepienny. To jest po prostu rzeczywistość, nie można się obrażać na grawitację” – powiedział.

„Ja nie przestanę uważać, że obowiązek szczepień w grupach mundurowych i nauczycieli – bo wśród medyków już wprowadziliśmy – to są te obowiązki, które powinny mieć miejsce i ja całe kierownictwo polityczne będę do tego przekonywał” – powiedział Niedzielski. Dodał, że „kierownictwo polityczne Prawa i Sprawiedliwości jest absolutnie zwolennikiem obowiązkowych szczepień i myślę, że nie trzeba ich przekonywać, (…) tylko trzeba przekonywać tych niedowiarków, których jednak jest niemało” – powiedział.

NCzas/PAP