Gates o Omikronie, czipach i corocznym szprycowaniu: „W przyszłości pojawią się ogniska pochodzące od innych gatunków”

Gates wziął udział w rozmowie na Twitterze z prof. Devi Sridhar z Uniwersytetu w Edynburgu na temat świata w dobie mniemanej pandemii. Podczas 45-minutowej rozmowy twórca Microsoftu przyznał, że szprycom brakuje dwóch kluczowych rzeczy.

– Po pierwsze, nadal umożliwiają infekcje („przełom”), a czas ich trwania wydaje się być ograniczony. Potrzebujemy szczepionek, które zapobiegają ponownym infekcjom i mają wieloletni okres działania – stwierdził.

Gates stwierdził, że jest mało prawdopodobne, by po Omikronie pojawił się bardziej zakaźny wariant, „ale zostaliśmy zaskoczeni wieloma rzeczami podczas tej pandemii”. Podkreślił też, że „Omikron stworzy dużo odporności, przynajmniej na następny rok” oraz przyznał też, że „być może” będzie potrzeba serwowania szprycy co roku – przez jakiś czas.

Odnosząc się do „dezinformacji” w mediach społecznościowych Gates ocenił, że niektóre z pojawiających się „spiskowych teorii” są absurdalne. Jako przykład podał twierdzenie, że „wkłada czipy w ręce” szprycowanych ludzi. – Dlaczego miałbym to robić? – grzmiał.

W rozmowie padło też pytanie, skąd zdaniem miliardera, pojawił się SARS-CoV-2. – Dane są dość mocne, że pochodzi on od innego gatunku, co jest prawdą w przypadku większości pandemii. Ludzie będą nadal spekulować na ten temat i powinniśmy upewnić się, że laboratoria są ostrożne. W przyszłości pojawią się ogniska pochodzące od innych gatunków, więc musimy zainwestować, żeby być gotowym – stwierdził.

Through my foundation work I'm very lucky to have the opportunity to talk to—and learn from—experts in many different fields. Many of my conversations recently have been about the omicron variant and how to prevent the next pandemic. https://t.co/jYR0KjX4Cx

— Bill Gates (@BillGates) January 11, 2022