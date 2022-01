Odleciała? Gigantyczne nadmiarowe zgony, inflacja a Emilewicz z PiS się cieszy, bo „Polska zyskuje na pandemii”

Jadwiga Emilewicz, kiedyś z Porozumienia, a obecnie z PiS, stwierdziła na Twitterze, że „Polska zyskuje na pandemii”. Z wpisu Emilewicz można wręcz wywnioskować, że to dobrze, iż Polskę dosięgnęła pandemia i lockdowny i wiążące się z nimi nadmiarowe zgodny, bo bez tego nie powstałyby tarcze antykryzysowe.

– Polska zyskuje na pandemii. Ponad 200 mld PLN pomocy dla przedsiębiorców i pracowników w ramach Tarcz Antykryzysowych oraz uruchomione błyskawicznie fundusze na inwestycje lokalne stawiają Polskę w czołówce wzrostu – pisze na Twitterze Jadwiga Emilewicz.

Polska zyskuje na pandemii. Ponad 200 mld PLN pomocy dla przedsiębiorców i pracowników w ramach Tarcz Antykryzysowych oraz uruchomione błyskawicznie fundusze na inwestycje lokalne stawiają Polskę w czołówce wzrostu. 🇵🇱✌️ pic.twitter.com/bSOwJ8A9qA — Jadwiga Emilewicz 💯🇵🇱 (@JEmilewicz) January 14, 2022

– To zasługa „pomocy”? A może jednak pracy pracowników i przedsiębiorców, do których części takie rekompensaty za rządowe restrykcje i lockdowny trafiły? – pyta Marek Tatała z Fundacji FOR i dodaje: – Zresztą jako podatnicy sami za te rekompensaty zapłacili i zapłacą w przyszłych podatkach.

– Oczywiście, że bez pracowitości i sprawności w dostosowaniu się do najtrudniejszych warunków zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników żaden transfer środków nie przyniósłby efektu. Jednak polityka gospodarcza – szybkość i skała – nie pozostają bez wpływu – stwierdza w odpowiedzi zmiennopartyjna polityk.

Oczywiście, że bez pracowitości i sprawności w dostosowaniu się do najtrudniejszych warunków zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników żaden transfer środków nie przyniósłby efektu. Jednak polityka gospodarcza – szybkość i skała – nie pozostają bez wpływu. pic.twitter.com/6wV84wvkAb — Jadwiga Emilewicz 💯🇵🇱 (@JEmilewicz) January 14, 2022

– Myślenie tunelowe. Pieniądze oczywiście spadają z nieba, inflacji nie ma. Od strony etycznej także dno! Jak można się cieszyć z zysku z pandemii, która w wyniku błędnego zarządzania kryzysowego przyniosła olbrzymie straty ludzkie i gigantyczny dług zdrowotny? – odpowiedział pani Emilewicz profil OrdoMedicus.