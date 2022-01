Upadek. Kobieta obnaża się na stadionie, a matka, zakrywająca oczy swojemu dziecku, zostaje obrzucana kubkami z piwem [VIDEO +18]

W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać kobietę obnażającą się na stadionie gdzieś w USA. Na tym samym nagraniu matka, która przyszła na wydarzenie z synem i zwróciła ekshibicjonistce uwagę, jest atakowana przez innych uczestników imprezy.

Na Twitterze popularność zdobywa nagranie pochodzące z USA. Widać na nim, jak jakaś ekshibicjonistka obnaża się podczas wydarzenia sportowego na stadionie i pokazuje piersi.

W tym samym rzędzie siedzi matka, która przyszła na wydarzenie z małym synem. Kobieta zakrywa dziecku oczy i zwraca uwagę ekshibicjonistce.

Potem zaczyna się ostrzej. Ludzie, być może koledzy ekshibicjonistki, zaczynają rzucać w matkę kubkami z piwem lub podchodzą do niej i oblewają ją z bliska.

Kobieta jest zmuszona do ucieczki, a dziesiątki osób śmieją się z niej i z tego, co robią jej inni kibice. Warto wspomnieć, że gdzieś tam dalej siedzi jej synek, który musi być panicznie przerażony.

Najgorsze jest to, że również internauci twierdzą, że kobieta zasłużyła sobie na to, co ją spotkało. Pojawiają się stwierdzenia, że pewnie jest „zazdrosna” (ale o co?!), „pruderyjna” i tym podobne. Prawdziwy obraz antycywilizacji.