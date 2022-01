Rzeszów. Braun i Pitoń na WIELKIM proteście przeciwko segregacji i przymusowi [VIDEO]

W Rzeszowie odbył się protest przeciwko segregacji sanitarnej i przymusowi szczepień. Podczas wydarzenia przemawiali m.in. Grzegorz Braun z Konfederacji i znany wolnościowiec z Podhala – Sebastian Pitoń.

Na samym początku Sebastian Pitoń zdziwił zgromadzonych pod sceną, bo stwierdził, że „segregacja sanitarna ma fajne aspekty”.

– Ja bym chciał zobaczyć, jak ludzie w maseczce są wyrzucani przez policję ze sklepów – może to jest małe, ale wydaje mi się, sympatyczne. W związku z tym nie wiem, czy jest sens hamować przed czymś takim. Chciałbym, żeby były lokale tylko dla ludzi niezaszczepionych, tylko dla ludzi bez maseczek i tak dalej. W związku z czym, szczerze mówiąc, ja tutaj się nie będę mocno angażował w tę walkę z sanitaryzmem, bo jestem za. Mi się to generalnie podoba, mam dosyć tych ludzi w maseczkach, dosyć tego całego przymusu i terroru. Uważam, że należy się podzielić i uczciwie powiedzieć – wy jesteście tacy, a my jesteśmy tacy. Może się kiedyś spotkamy. Może kiedyś będą też lokale dla takich dla takich – mówił ze sceny Podhalańczyk.

– Wolność! Wolałbym hasło „wolność segregacji”, „wolny rynek segregacji”, ale nie wiem, czy was namówię do takiego hasła, więc nawet nie próbuję – dodał góral.

Dalej Pitoń mówił, że wszystko idzie ku lepszemu, a „cała ta pandemia jest budowana na kłamstwie”.

– To kłamstwo, ono przestaje już być atrakcyjne. My nie jesteśmy problemem dla systemu wbrew pozorom. Dla systemu problemem są ludzie zaszczepieni – stwierdził.

– Wyobraźcie sobie, że przyjęliście pierwszą dawkę, bo miała wam wrócić normalność […] potem drugą, teraz już trzecią i nic. Nic nie działa. Żadna z tych dawek nie zadziałała. Żaden ten magiczny sposób w ogóle nie zadziałał. Ci ludzie są problemem, a nie my. My wiemy, co jest grane. Natomiast ci ludzie, co są zaszczepieni […] oni zaczynają się buntować. Oni już widzą, że jeśli pierwsza dawka nie zadziałała, druga dawka nie zadziałała, trzecia nie zadziałała, to pewnie dziesiąta też nie zadziała. W związku z tym ta cała pandemia kłamstwa zaczyna się rozpadać – stwierdził Sebastian Pitoń.

Dalej Pitoń pochwalił posła Grzegorza Brauna za to, że ten odmawia ubierania maski w Sejmie, bo w ten sposób „walczy o zasady, których nam brakuje”. Następnie Pitoń, wraz z publicznością, zaczął skandować „Grzegorz Braun!”.

Poseł Konfederacji wywołany wyszedł na scenę i również przemówił do zebranych. Polityk zaczął przemówienie od spostrzeżenia, że w ciągu ostatnich dwóch lat przestały w Polsce obowiązywać takie zasady jak „prywatność, tajemnica lekarska, ochrona danych, swoboda przemieszczania się, swoboda przedsiębiorczość, swoboda kultur religijnego”.

– Warto się zatrwożyć tym, co nam zrobiono. Co z nami zrobiono – stwierdził Grzegorz Braun.

Poseł powiedział, że „najbardziej jest w tym wszystkim frustrujące, męczące mnie osobiście, że ta operacja wrogiego przejęcia państwa polskiego, operacja pod fałszywą flagą, jest prowadzona pod flagą biało-czerwoną z pieczęcią z orłem w koronie”.

Polityk wspomniał też historię kobiety, którą, jak powiedział „zabito procedurami zakazującymi ratowania nieprzetestowanych”. Zmarła była matką 3-letniego synka.

– Ta sprawa też wejdzie na posiedzenie komisji „Norymberga 2.0.” – zapowiedział Grzegorz Braun.

Pod sceną zgromadzony był spory tłum. Ludzie poprzynosili banery z wolnościowymi hasłami, biało-czerwone flagi oraz obrazy religijne.

Nagranie całego protestu poniżej: