Prezentujemy wstępniak Tomasza Sommera „Jedwabne a reparacje”. Mamy nowe wydanie „Najwyższego Czasu!”. Numer podwójny 37-38 (2022) jest już do kupienia w Internecie i w dobrych punktach prasowych!

👉 Sprawa reparacji od Niemców jest kontrowersyjna i skomplikowana, ale przede wszystkim odsłania utajone emocje i fiksacje. Anty-Polacy z „Gazety Wyborczej” w podliczeniu polskich strat wojennych przedstawionym przez posła Arkadiusza Mularczyka natychmiast odnaleźli nazwę Jedwabne i zaczęli protestować przeciwko – całkiem słusznemu – przypisaniu poniesionych tam strat Niemcom. Bo przecież w antypolskiej mitologii mordu na Żydach w Jedwabnem dopuścili się Polacy, więc spowodowane przez tę zbrodnię straty mają iść na konto Polaków, a nie Niemców. A skoro mają iść na konto Polaków, to oczywiście Żydom należą się za te straty odszkodowania od Polaków właśnie. Wprawdzie z przedstawionych przez Marka Chodakiewicza, Ewę Stankiewicz i moją skromną osobę dokumentów postępowania prokuratorskiego prowadzonego przez prok. Radosława Ignatiewa wynika coś zupełnie innego – że zbrodni dokonali po prostu i jak wszędzie Niemcy, ale przecież fakty nie mają najmniejszego znaczenia. Liczy się propaganda i powtarzanie kłamstwa, w którym niestety ciągle uczestniczy IPN. A zatwierdzone do wierzenia kłamstwo jest takie, że Żydów w Jedwabnem spalili polscy sąsiedzi – i byłoby to oficjalną prawdą nawet wtedy, gdyby tam nigdy żadnych sąsiadów nie było.

👉 Tekst anty-Polaka z „Wyborczej” natychmiast został rozpropagowany przez żydowską prasę na całym świecie i z publikowanych przy okazji komentarzy wynika, że dla Żydów, podobnie jak dla Niemców, polskie roszczenia są wątpliwe i słabo uzasadnione. Autorzy tych tekstów zastanawiają się natomiast, dlaczego Polska, zamiast domagać się odszkodowań od Niemiec, nie zapłaci w końcu za „mienie bezspadkowe” Żydom? W takim „The Jerusalem Post” po prostu nie mogą tego pojąć. Podczas prezentacji tematu odszkodowań politycy PiS przekonywali, że Żydzi powinni być zadowoleni z postawienia przez Polskę kwestii reparacji, bo i im może coś z nich skapnąć. Jednak Żydzi i ich antypolscy sojusznicy wcale zadowoleni nie są, bo przecież w wyniku PR-owej akcji związanej z potencjalnymi odszkodowaniami, która będzie na pewno trwała wiele lat i będzie bardzo nieprzyjemna, stracą monopol na cierpienie. A tego obawiają się najbardziej, bo przecież Holokaust, prezentowany jako wydarzenie o metafizycznym znaczeniu, przez całe dekady był i ciągle jest ich główną legitymizacją dla ich szczególnego statusu oraz – last but not least – stanowi wspaniały i niewyczerpalny lewar finansowy dla niekończących się roszczeń. W sumie mam nieodparte wrażenie, że filosemici i Żydzi staną się niedługo większymi przeciwnikami odszkodowań od Niemiec niż… Niemcy.

👉 A przecież na razie zwróciliśmy się o odszkodowania tylko do Niemców, którzy napadli na nas 1 września 1939 roku. 17 września tegoż roku napadła na nas federacja Rosji, Białorusi i Ukrainy, która w dodatku scedowała część polskich ziem Litwie. Te cztery państwa też z tego tytułu powinny wypłacić nam reparacje. Czy poseł Mularczyk zajmie się teraz podsumowaniem strat związanych z tą agresją, której kolejną rocznicę obchodzimy w tym tygodniu? Mam nadzieję, że tak. W końcu wszystkich agresorów trzeba traktować tak samo i żądać od nich takiej samej odpowiedzialności. Szanowni Państwo, jak co roku od września ruszamy z akcją sprzedaży prenumeraty na kolejny, 2023 rok. Przypominam, że tradycyjnie każdy, kto wykupi ją do 31 grudnia 2022 roku, otrzyma książkę, tym razem zapis moich rozmów ze Stanisławem Michalkiewiczem pt. „III wojna światowa już trwa”. Serdecznie zapraszam.