Kulisy prawyborów w Krakowie. Żółtek: Bardzo mi miło, że wzbudziłem takie obawy [VIDEO]

Podczas prawyborów partii Nowa Nadzieja w Krakowie nie obyło się bez kontrowersji. Na salę nie chciano wpuścić m.in. dziennikarzy tarnogorski.info oraz czujny.pl. O niejasnych sytuacjach mówił też jeden z kandydatów, Stanisław Żółtek.

Przypomnijmy, iż prawybory Nowej Nadziei na „jedynki” na listach Konfederacji odbyły się w Krakowie w piątek 13 stycznia. Niespodzianki nie było i zwyciężył w nich Konrad Berkowicz, drugie miejsce zajął zaś były europoseł Stanisław Żółtek.

„Zostały zmobilizowane już straszliwe siły”

– Widzę, że zostały zmobilizowane już straszliwe siły, autobusami przyjechały. Bardzo mi miło, że – z jednej strony – że wzbudziłem takie obawy, że może pan Berkowicz nie wygrać. To fajnie, bo to znaczy, że się liczę, co też powoduje, że mam mniejsze szanse – mówił przed głosowaniem Stanisław Żółtek.

– Ja takiej mobilizacji nie potrafię zrobić, bo nie mam (…) funduszy partyjnych – wyjaśnił.

Odniósł się także do pytania o ocenę sytuacji z niewpuszczeniem niektórych dziennikarzy. Oficjalnie powodem był brak akredytacji. Z relacji dziennikarzy wynika jednak, że próbowali się kontaktować w tej sprawie z rzecznikiem partii – jednak bezskutecznie.

– Nie za bardzo to rozumiem, w ogóle tego nie rozumiem, bo właściwie po co prawybory są? Po to też, żeby zyskać popularność. Ja bym zrobił wszystko, gdybym był organizatorem, żeby wszelkiego rodzaju media tu weszły – od lewicy, po prawicę. Więc nie rozumiem tej decyzji – odparł.

„Nie możemy zabrać głosu”

Stanisław Żółtek skomentował także wydarzenie, już podczas gdy trwało głosowanie. – No, nie możemy zabrać głosu. Na razie zabierają głos osoby z Nowej Nadziei. Nie wiedziałem, że ktoś ma prawo zabrać głos, nikt mi nie zaproponował ani z organizatorów ani chyba nie miałem takiej zgody, więc ode mnie nie ma nikogo do zabrania głosu – powiedział.

– Czy dobrze usłyszałem? Kandydat w prawyborach nie zabierze głosu? – dopytywał Marek Majcher z czujny.pl.

– Tego nie wiem, może później, ale po głosowaniu jak rozumiem. Być może będzie można zabrać głos – powiedział Żółtek. – W tej chwili głosowanie trwa, pewnie się już kończy – dodał.

– Ja liczyłem na to, że będą wystąpienia kandydatów i dopiero potem będzie głosowanie, no bo to jakiś ma sens i cel. Natomiast, być może, nie wiem – względy logistyczne, bo dużo osób jest – wskazał.

Frekwencja podczas Krakowskich prawyborów bowiem dopisała. Udział w głosowaniu wzięło ponad 700 osób, zaś zgłosiło się około tysiąca – jednak nie wszyscy dokonali wpłat lub wpisali nie to, co było trzeba w tytule przelewu.

„Bitwa w Krakowie”

– Teraz to mnie nie zaskoczyła (frekwencja). Zaskoczony byłbym dwa tygodnie temu, gdybym wiedział, że taka będzie frekwencja, bo ja nie planowałem, że będzie pojedynek – bitwa w Krakowie – Konfederacja przeciwko Żółtkowi. Chryste, ja chciałem razem być i mam nadzieję, że będziemy razem – skomentował Żółtek.

Polityk stwierdził też, że „cała Polska tam przyjeżdża tutaj, żeby głosować na jednego kandydata – w sposób zorganizowany przyjeżdża, bo partia to organizuje, to tak nie powinno być”, mówiąc o elektorach Konrada Berkowicza.

– Ja nie mam takich sił, nie mam dotacji państwa na tego typu rzeczy – zaznaczył. Jak dodał, „chciał być konkurentem a nie wrogiem”.

– Muszę przyznać, że tego typu mobilizacja, tak nieprawdopodobna, której dawniej bym się nie spodziewał, ale już kilka dni temu tak, muszę przyznać, że to mnie głaszcze, jest mi przyjemnie – mówił, dodając, że świadczy to o tym, iż jest postrzegany jako silny kandydat.