Żółtek chce unieważnienia prawyborów Nowej Nadziei. „Głosowanie było jedynie farsą” [FOTO]

Stanisław Żółtek złożył oficjalny wniosek o unieważnienie Zjazdu Prawyborczego Nowej Nadziei, który w miniony weekend odbył się w Krakowie. Twierdzi, że złamano dwa punkty regulaminu.

W piątek, 13 stycznia odbyły się prawybory Nowej Nadziei (dawniej KORWiN) na „jedynkę” w wyborach do Sejmu w okręgu Kraków. Do startu przystąpiło czterech kandydatów: Konrad Berkowicz, Stanisław Żółtek, Bartosz Bocheńczak i Radosław Czosnowski.

Zwyciężył obecny poseł Berkowicz, który otrzymał 324 głosy. Drugie miejsce zajął Żółtek, na którego wskazało 147 sympatyków. Bocheńczak uzyskał 102 głosy, a Czosnowski – 21.

Wokół prawyborów już wcześniej narosły kontrowersje. Posłowie Konfederacji z partii Wolnościowcy (Dziambor, Kulesza, Sośnierz) twierdzą, że są ustawione. Swoje „trzy grosze” dorzucił także Sebastian Pitoń, który nie został dopuszczony do startu w okręgu Nowy Sącz.

Żółtek pisze o dziwnym głosowaniu

Teraz Żółtek złożył oficjalny wniosek o unieważnienie wyników krakowskich prawyborów. Jak twierdzi, złamano dwa punkty regulaminu.

Regulamin zapewniał kandydatowi wyznaczenie pełnomocników do obserwowania „czynności wyborczych na Zjazdach Prawyborczych”. Zdaniem Żółtka ten punkt regulaminu nie został wypełniony.

Jak opisuje były kandydat na prezydenta, wyznaczony przez niego pełnomocnik Tomasz Krzciuk przybył na miejsce pół godziny przed rozpoczęciem zjazdu.

„Okazało się, że (…) jest już nieokreślona liczba podpisów (nie wiadomo kiedy i przez kogo złożona), a urna wyborcza jest już zamknięta, wypełniona nieokreśloną liczbą wrzuconych do niej (nie wiadomo kiedy i przez kogo) kart do głosowania i nie ma już możliwości jej otwarcia. Ja osobiście przyszedłem 25 minut przed terminem rozpoczęcia prawyborów i ku swojemu zdumieniu zobaczyłem, iż faktycznie trwa głosowanie” – pisze Żółtek.

Dalej twierdzi, że tylko Berkowicz i jego ludzie mieli wcześniej dostęp do sali wyborczej oraz do członków komisji. Żółtek utrzymuje, że do dzisiaj nie poznał ani jednego nazwiska z jej składu. We wcześniejszej korespondencji mailowej także nikt nie podpisywał się z imienia i nazwiska, a jedynie jako „Okręgowa Komisja Wyborcza”. Choć oddano blisko 600 głosów, to – w ocenie Żółtka – na sali przebywało zacznie mniej osób, a wiele ludzi przychodziło tylko po to, by oddać głos (pada sugestia o „dowożeniu autokarami” elektorów). Po czym wychodziło. Ponadto według Żółtka z urny wyjęto o 11 kart wyborczych więcej niż podpisów na listach, a kartę wydaje się… dopiero po złożeniu podpisu.

Uważa zatem, że „głosowanie było jedynie farsą” i choć nie ma dowodów na „dosypanie” do urny głosów, to twierdzi, że wszystkie okoliczności są wystarczającą przesłanką do unieważnienia krakowskich prawyborów.

Były europoseł uważa także, że został złamany kolejny punkt regulaminu, który brzmi: „Zabrania się udzielania lub obiecywania wyborcy jakiegokolwiek materialnego wynagrodzenia w zamian za wzięcie udziału w prawyborach lub za głosowanie na konkretnego kandydata, w tym również rekompensowania kwoty darowizny, o której mowa w punkcie 4. (20 zł – red.)”.

Chodzi o after-party, które Berkowicz wraz z Mentzenem szumnie zapowiadali. Według Żółtka to materialne wynagrodzenie w zamian za wzięcie udziału w prawyborach i głosowanie na Berkowicza.

Jak podkreśla, ten argument nie jest dla niego tak ważny, jak poprzedni (dot. sposobu głosowania), bo nie czuje w tej sytuacji ze strony Mentzena i Berkowicza „moralnie nagannego zachowania”. „Nie zmienia to jednak faktu, że literalnie złamany także tutaj został regulamin prawyborów” – uważa.

Cały wniosek, wraz z uzasadnieniem, Żółtek zamieścił na Twitterze:

WNIOSEK

o unieważnienie Zjazdu Prawyborczego, który odbył się w Krakowie dn. 13.01.2023r.

