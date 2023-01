Żółtek o oświadczeniu komisji wyborczej: Nie mamy Pańskiego płaszcza i co Pan nam zrobi? [FOTO]

REKLAMA

Nie mamy Pańskiego płaszcza i co Pan nam zrobi? – komentuje oświadczenie Centralnej Komisji Prawyborczej Nowej Nadziei Stanisław Żółtek.

Przypomnijmy, że Żółtek wnosił o unieważnienie prawyborów Nowej Nadziei (dawniej KORWiN) na „jedynkę” w wyborach do Sejmu w okręgu Kraków.

REKLAMA

Według Żółtka złamane zostały dwa punkty regulaminu. Miał szereg zarzutów do sposobu głosowania. Pisał o „dziwnych” sytuacjach, o wyjęciu z urny więcej kart wyborczych niż było podpisów na listach oraz o „materialnym” wynagrodzeniu w zamian za głosowanie na jego rywala. Z całością zarzutów wysnutych przez Stanisława Żółtka wobec prawyborów Nowej Nadziei zapoznacie się w tym miejscu.

Centralna Komisja Prawyborcza Nowej Nadziei postanowiła odrzucić wniosek Żółtka. Twierdzi, że opiera się on na „ewidentnie nieprawdziwych informacjach” na temat przebiegu prawyborów i brak jest „jakichkolwiek dowodów” na przedstawione „domysły wnioskodawcy”.

A wersja jest taka, że głosowanie rozpoczęło się o 18:30 (Żółtek twierdził, że znacznie wcześniej, jeszcze przed przybyciem wyznaczonego przez niego obserwatora), urna znajdowała się na środku sali i do momentu rozpoczęcia głosowania była zaklejona, w związku z czym wcześniejsze oddanie głosu nie było możliwe.

„Przed rozpoczęciem głosowania urna została otwarta i nastąpiła publicznie przeprowadzona jej kontrola. Kontrola była poprzedzona trzykrotnym komunikatem o możliwości zajrzenia do niej, z czego skorzystali przedstawiciele CKP oraz chętni obserwatorzy i wyborcy” – czytamy w oświadczeniu Nowej Nadziei.

CZYTAJ WIĘCEJ: Prawybory Nowej Nadziei. Wniosek Żółtka odrzucony. Komisja zabrała głos [FOTO]

Żółtek chce opublikowania spisu wyborców

Sęk w tym, że pojawiają się doniesienia uczestników prawyborów w Krakowie, jakoby głosowanie rozpoczęło się przed 18:30, czemu CKP zdecydowanie zaprzecza.

Córka Stanisława Żółtka, Monika informuje, że głosowała ok. godz. 18:10, a tuż po głosowaniu zrobiła sobie wspólne zdjęcie ze Sławomirem Mentzenem i Konradem Berkowiczem. Fotografię wykonano o 18:12, na co wskazują metadane zdjęcia.

Michał Kudela, inny z elektorów podczas prawyborów, informuje z kolei, że głos oddał ok. godz. 18:17, co również ma potwierdzać zdjęcie.

Zastanawiające jest także oświadczenie Jędrzeja Dziadosza, który był jednym z czuwających nad przebiegiem prawyborów. Żółtek twierdził, że z urny wyciągnięto więcej kart do głosowania niż było podpisów na liście (a kartę wydaje się dopiero po podpisie).

Centralna Komisja Prawyborcza Nowej Nadziei nie odniosła się do tego zarzutu w oświadczeniu, ale wpis Dziadosza może sugerować, że tak rzeczywiście było.

„Mieliśmy 600 osób do ogarnięcia w 1,5h. Widocznie w zamieszaniu ktoś się nie podpisał. Co więcej, przenosiły się osoby, które planowały głosować w innym okręgu i nie mieliśmy ich w arkuszach. Trzeba było te osoby dopisać, widocznie ktoś mógł to przeoczyć” – napisał Dziadosz. Wpis już usunął, ale w internecie nic nie ginie.

Panie @JedrzejDziadosz czemu usunąłeś poniższy wpis, który potwierdzał to, że @StanislawZoltek miał rację co do różnicy głosów vs ilości nazwisk na kartach wyborczych? Czyżby centrala nakazała? Nie wiem po co skoro screeny są zrobione. pic.twitter.com/hvHk1Tm6Us — Grzesiek Gawin (@Grzesiek_Gawin) January 18, 2023

Opisywane przez Dziadosza zamieszanie, brak elektorów na listach, ich dopisywanie jest dość dziwne biorąc pod uwagę, że Nowa Nadzieja zamykała zgłoszenia elektorów trzy dni przed wydarzeniem.

„Nie mamy Pańskiego płaszcza i co Pan nam zrobi?” – komentuje całe zamieszanie Żółtek, który w krakowskich prawyborach zajął 2. miejsce.

Były europoseł z ramienia KNP sugeruje, że dla przejrzystości i uczciwości komisja powinna opublikować skany spisów wyborczych – z imieniem, nazwiskiem i podpisem głosujących.

„Nie mamy Pańskiego płaszcza i co Pan nam zrobi?” 🤣

ZŁAPANI ZA RĘKĘ OŚWIADCZYLI „TO NIE NASZA RĘKA”

CPK OŚWIADCZYŁO „GŁOSOWANIE ZACZĘŁO SIĘ PRAWIDŁOWO TJ. PO 18.30”

⁰Nic to, że kilkadziesiąt osób głosowało (nie mówię o 100-200 osobach głosujących „hurtem” wcześniej) przed 18.30 pic.twitter.com/ZVA9LSHRzv — Stanisław Żółtek #Ż 🇵🇱 (@StanislawZoltek) January 18, 2023

Co powinna zrobić uczciwa strona, by zminimalizować taki zarzut jak postawiony we wniosku?

NALEŻY OPUBLIKOWAĆ SKANY SPISÓW WYBORCZYCH (tam są nazwisko, imię , podpis)(przydałoby się miasto). NIESTETY NIE SPODZIEWAM SIĘ OPUBLIKOWANIA TYCH SKANÓW SPISÓW WYBORCZYCH#mentzen — Stanisław Żółtek #Ż 🇵🇱 (@StanislawZoltek) January 18, 2023