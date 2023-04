Poseł Tuduj o cenzurze „Najwyższego Czasu!”: Wizerunek służb musi ulec zmianie [VIDEO]

REKLAMA

Krzysztof Tuduj, poseł Konfederacji i wiceprezes Ruchu Narodowego, mówi o potrzebie zmiany wizerunku służb specjalnych w Polsce. Polityk wspomina również o cenzurowaniu Najwyższego Czasu! przez ABW.

– My ciągle jesteśmy zdeterminowani historycznie, jeśli chodzi o służby specjalne w Polsce. Ten mit, wizerunek, prawdziwy wizerunek służb, które były wrogiem narodu, które były narzędziem opresji dla społeczeństwa przez kilkadziesiąt lat, wyrządzając ogromne szkody, jest żywy w pamięci ludzi, którzy jeszcze żyją, ale również żywy w pamięci historycznej rodzin i to tak nie zniknie z dnia na dzień – twierdzi poseł Krzysztof Tuduj podczas prac komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

REKLAMA

Narodowiec zauważył również, że z kolei lata 90. i 2000 to czas „dużej walki politycznej, jeśli chodzi o służby specjalne”. Tuduj uważa, że Polacy powinni przejść z „mentalności, że służby są wrogiem obywatela, do mentalności, że są przyjacielem”.

Poseł mówił także o problemie z komunikacją ze służbami. Tuduj podał tu konkretny przykład – swojej interpelacji ws. cenzury Najwyższego Czasu!.



– Składałem interpelację dopiero co, oczywiście spodziewałem się odpowiedzi takiej jak wszystkie dotychczasowe, jakie złożyłem do Ministra Koordynatora Służb, czyli że nic nie można powiedzieć, bo to jest tajne. Wszystko jest tajne i to dla dobra państwa nie można nic powiedzieć – powiedział poseł z Dolnego Śląska.

– A interpelacja dotyczyła cenzury, która została nałożona na portal internetowy, który ćwierć wieku funkcjonuje w Polsce, więc nie jest żadnym nowym, nie wiem, od roku funkcjonującym podmiotem i to w taki sposób, że po prostu jest blokada na serwerach DNS. To technologiczne tak wygląda, że strona jest nieodnajdywalna w sieci. Oczywiście bez żadnego zawiadomienia, bez żadnego uprzedzenia dostawcy internetowi zostali poinformowani, tłumaczyli się firmie, że ze względu na bezpieczeństwo państwa została ta blokada nałożona – wyjaśnił naszą sytuację poseł Tuduj.

– Więc bez decyzji, bez wskazania w jaki sposób to bezpieczeństwo państwa jest zagrożone, bez jakiegoś przywołania do porządku, bez drogi odwoławczej od tego – mówił narodowiec.

Polityk wrócił do sprawy we wpisie na platformie Facebook, gdzie dokładniej opisał, jak problem widzi w komunikacji służb:

„Wizerunek służb specjalnych w Polsce musi ulec zmianie!

Obecnie służby specjalne wciąż kojarzą się Polakom źle – to wynik wieloletniego wykorzystywania ich w rozgrywkach politycznych oraz obsadzania stanowisk decyzyjnych politykami, a nie specjalistami. Niestety obecny rząd wciąż nie dąży do zwiększenia zaufania Polaków do polskich służb, czego przykładem jest postawa Ministra Koordynatora Służb Specjalnych, który na praktycznie wszystkie interpelacje skierowane do niego odpowiada, że odpowiedzi na zadawane pytania są «tajne» lub «poufne».

Dużo do życzenia pozostawia także fakt, że wszystkie służby specjalne mają JEDNEGO rzecznika. I to rzecznika, który nie odpowiada chociażby na pytania dlaczego zablokowano portal internetowy Najwyższy CZAS! i to bez ostrzeżenia, możliwości odwołania od decyzji, bez informacji.

Jak polscy patrioci chcemy reformy polskich służb specjalnych! Nie dla uprawiania polityki, ale dla bezpieczeństwa naszego Narodu”.