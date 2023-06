Egzamin z Flory. Mistrz Polski poznał rywala w walce o Ligę Mistrzów

REKLAMA

Estońska Flora Tallinn będzie rywalem Rakowa Częstochowa w pierwszej rundzie kwalifikacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Losowanie par odbyło się we wtorek w szwajcarskim Nyonie. Mecze tej fazy zostaną rozegrane 11/12 i 18/19 lipca, pierwszy w Polsce.

UEFA przed losowaniem 1. rundy kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów dokonała podziału na koszyki zespołów rozstawionych i nierozstawionych. Raków Częstochowa, który w najbliższej edycji tych rozgrywek będzie reprezentował Polskę, znalazł się w tej drugiej grupie.

Mistrz Polski mógł trafić na jedną z pięciu drużyn rozstawionych: Qarabaa Agdam (Azerbejdżan), SK Slovan Bratysława (Słowacja),HJK (Finlandia), FC Flora Tallinn (Estonia) lub NK Olimpija (Słowenia). Częstochowianie za pierwszego rywala będę mieli mistrza Estonii.

Polski zespół po raz ostatni zagrał w fazie grupowej Ligi Mistrzów w sezonie 2016/17. Wówczas była to Legia Warszawa. Teraz taką samą szansę będzie miał Raków Częstochowa, jednak zanim do tego dojdzie, będzie musiał przejść kwalifikacje. W ostatnim czasie w klubie doszło do roszad. Umowę rozwiązał Marek Papszun – szkoleniowiec – a jego następcą został dotychczasowy asystent Dawid Szwarga. Ten nigdy wcześniej nie pracował jako pierwszy trener, debiut o stawkę zaliczy właśnie w eliminacjach Ligi Mistrzów.

W 1. rundzie kwalifikacji Champions League wystąpią mistrzowie 29 państw z miejsc 22-51 w krajowym rankingu UEFA, z wyjątkiem Liechtensteinu, oraz jeden zwycięzca rundy wstępnej.

Aby awansować do fazy grupowej, Raków będzie musiał wyeliminować czterech rywali.(PAP)