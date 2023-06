Michalkiewicz przewiduje: TO będzie następny warunek, jaki Ukraińcy postawią Polsce

REKLAMA

W jednym z najnowszych komentarzy, jakie pojawiły się w TV ASME na YouTube, Stanisław Michalkiewicz odniósł się do stosunków polsko-ukraińskich. Wspomniał m.in. o skandalicznych słowach szefa ukraińskiego IPN Antona Drobowycza.

– Wszystko wskazuje na to, że żadnych warunków rządowi ukraińskiemu rząd dobrej zmiany nie postawił, gdyby było inaczej, to szef IPN-u Anton Drobowycz nie powiedziałby, że Ukraina nie zgodzi się na żadną ekshumację ofiar Rzezi Wołyńskiej (…), nie mówiąc już o ich upamiętnieniu w miejscach, gdzie były zrównane z ziemią i wymordowane przez Ukraińców całe polskie wsie, jeżeli Polacy nie odbudują pomników Ukraińskiej Powstańczej Armii na terenie Polski – wskazał Michalkiewicz.

– Wszystko przed nami, bo przypuszczam, że następny warunek, jaki Ukraińcy Polsce postawią, to będzie wybudowanie pomnika Stepana Bandery w Warszawie przed odbudowanym pałacem Saskim. Tylko tego brakowało – dodał.

– Dlaczego właściwie Ukraina miałaby wykonywać pod adresem Polski jakieś gesty, skoro Jarosław Kaczyński i jego rząd Polskę politycznie prostytuuje. Teraz próbuje ten wizerunek trochę ratować przed wyborami, nieoczekiwanie występując z pomysłem referendum w sprawie relokacji tych migrantów – ocenił.

– To, że Polska się nie zgodziła (…) na tę przymusową relokację migrantów, to jest słuszne (…) Przecież ci migranci wcale nie chcą do Polski przyjeżdżać na ten socjal, to tylko Ukraińcy. Ale dla Ukraińców jest dobre to, czym murzyni nawet pogardzają – stwierdził.

– Ukraińcy tu przyjeżdżają, państwo polskie bierze już na utrzymanie, chyba ze trzy miliony wzięło – dodał.

Michalkiewicz podkreślił, że ostatnio dowiedział się, iż „20 tysięcy osób dziennie średnio przekracza granicę po to, żeby pobrać socjal, a potem zaraz wyjeżdżają”.

– To nie są żadni uchodźcy. Na terenach, gdzie oni mieszkają nie ma żadnej wojny. To są tylko filuci, którzy sprawnie korzystają z tego, że państwo polskie jest głupie, tzn. nie państwo, tylko rząd jest głupi i w ten sposób się prostytuuje politycznie – skwitował.