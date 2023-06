Zaginiona łódź podwodna Titan. Kończy się tlen. Najnowsze informacje i hipotezy

REKLAMA

Odgłosy wydobywające się z morskich głębin na obszarze poszukiwań łodzi podwodnej Titan były słyszane podczas kilku lotów samolotów P3 przez dwa dni. Na miejsce ściągane są dodatkowe siły. Załodze, jeśli wciąż żyje, tlenu wystarczy jeszcze na kilka godzin.

Jak poinformował kapitan Jamie Frederick z amerykańskiej Straży Wybrzeża (USGC), odgłosy wydobywające się z morskich głębin były słyszane zarówno we wtorek, jak i w środę. Nie wiadomo, co było ich źródłem.

– Poszukiwania na obszarze, z którego dobiegały odgłosy nie przyniosły dotąd rezultatów, ale wciąż trwają – zapewnił podczas konferencji prasowej Frederick.

Oceanograf Carl Hartsfield opisał odgłosy jako „walenie”, jednak analiza dźwięków nie przyniosła definitywnych rezultatów, by określić ich źródło.

Obszar poszukiwań obejmuje 26 tys. km kwadratowych na powierzchni i głębokość 4 km pod powierzchnią oceanu.

Ile zostało tlenu na łodzi Titan?

Na pokładzie łodzi podwodnej kończy się tlen. Według szacunków zapasy tlenu skończą się w czwartek około południa czasu polskiego.

Titan, mała komercyjna łódź podwodna firmy OceanGate, poszukiwana jest od niedzieli, kiedy straciła łączność 105 minut po rozpoczęciu 4-kilometrowej podróży na dno Atlantyku by zwiedzić wrak Titanica. Ten znajduje się ok. 600 km od wybrzeża Kanady.

Na pokładzie łodzi podwodnej znajdują się brytyjski miliarder i podróżnik Hamish Harding, pochodzący z jednej z najbogatszych pakistańskich rodzin Shahzada Dawood i jego syn Suleman, współzałożyciel OceanGate Stockton Rush oraz francuski nurek Paul-Henry Nargeolet.

Co się wydarzyło z łodzią Titan?

Poszukiwania łodzi o wielkości minivana trwają, a medialni eksperci snują hipotezy na temat tego, co mogło wydarzyć się na pokładzie Titana.

„Fakt, że z łodzi nie wezwano pomocy, to złowieszczy znak” – pisze serwis news.com.au. Jak stwierdzono, w najlepszym wypadku oznacza to, że zawiódł jedynie system komunikacji, ale może to również wskazywać na awarię całej sieci energetycznej jednostki.

– W najlepszym wypadku Titan stracił moc, ale ma wbudowany system bezpieczeństwa, który pomoże mu w powrocie na powierzchnię – skomentował profesor robotyki podwodnej Stefan Williams z Uniwersytetu w Sydney.

– W innym razie, łódź mogła stracić moc i wylądowała na dnie oceanu. To byłby bardziej problematyczny scenariusz – dodał Williams.

– Inna możliwość jest taka, że na pokładzie doszło do pożaru, na przykład w wyniku zwarcia elektrycznego – spekulował dalej profesor, wyjaśniając, że mogło to zagrozić systemom elektronicznym używanym do nawigacji i sterowania statkiem.

Łodzie podwodne, takie jak Titan, zwykle mają balast, dzięki któremu w kontrolowany sposób opadają na dno oceanu. W nagłych przypadkach obciążniki są zwykle zwalniane, co pozwala na wyniesienie jednostki na powierzchnię.

Emerytowany brytyjski oficer marynarki wojennej Chris Parry powiedział jednak w telewizji Sky News, że jeśli tak by się stało w przypadku Titana, to łódź zostałaby już odnaleziona.