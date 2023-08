Pomysły na obudowanie basenów stelażowych. Jak stworzyć piękną przestrzeń do relaksu w ogrodzie?

Własny basen to nie tylko sposób na ochłodę i relaks w upalne dni. To także spora zmiana zagospodarowania przydomowej przestrzeni. Ponieważ duże baseny zawsze stają się dominującym akcentem, podpowiadamy, jak dopasować ogród do tej wakacyjnej atrakcji. Sprawdź, jak obudować basen stelażowy, aby stał stabilnie i pięknie się prezentował!

Basen stelażowy a nierówny teren

Dostosowywanie ogródka rozpocznij jeszcze przed rozłożeniem basenu. Bardzo ważne jest, aby przygotować teren pod basen – musi on być oczyszczony z większych elementów oraz w miarę równy. Pozbieraj duże kamienie, szyszki czy gałązki – pod naporem wody oraz kąpiących się domowników takie elementy mogą uszkodzić folię basenową. Zadbaj także o wyrównanie terenu. Kiedy basen stoi krzywo, użytkowanie staje się mniej komfortowe, i… nieporządnie to wygląda. Aby podłoże było w miarę wypoziomowane, możesz użyć szerokiej deski, którą rozgarniesz i ubijesz ziemię, aż będzie zadowalająco płaska i równa. Znacznie ułatwisz sobie pracę, jeśli znajdziesz pomocnika do operowania deską oraz na bieżąco będziesz kontrolować grunt poziomicą.

Czy wszystkie baseny stelażowe wyglądają tak samo?

Baseny stelażowe zawsze wyglądają w podobny sposób – na zewnątrz widoczne są „szkielet”, czyli stelaż, i rozciągnięta na nim niecka z grubej, trwałej folii stelażowej, zwykle w niebieskim kolorze. Dla niektórych ten typowy wygląd nie spełnia jednak standardów estetycznych. Widok wielkiego zbiornika z tworzywa razi szczególnie osoby, które włożyły już sporo pracy w perfekcyjny wygląd swojego ogródka. Ogrody, w których zaprojektowany jest każdy detal (czasem nawet przez specjalistę), założone i prowadzone w konkretnym stylu i ze starannie dobranymi elementami źle znoszą tak radykalne zaburzenie koncepcji. Również na ten problem producenci przygotowali odpowiedź!

Basen stelażowy w kolorze i wzorze przypominającym wiklinę oraz z bulajem – design zupełnie inny niż wszystkie!

Jak sprawić, aby basen stelażowy wyglądał pięknie?

Wiele basenów stelażowych jest projektowanych w innych kolorach i wzorach niż charakterystyczny, „foliowy” niebieski. Białe, szare czy brązowe baseny stelażowe we wzór przypominający wiklinę znajdziesz tutaj: https://dollo.pl/turystyka-i-ogrod/baseny-ogrodowe/baseny-stelazowe. Kolor niecki znacząco wpływa na wygląd zbiornika, ale dla wyrafinowanych estetów istnieją jeszcze inne rozwiązania w postaci specjalnych obudów basenowych. Parawany, płotki i osłony natychmiast odmienią wygląd Twojego basenu. Obudowy często są wykonane z drewna i mogą być wyposażone w ławkę, dzięki czemu stworzą wyjątkowy zakątek spa. Basen z drewnianą obudową prezentuje się naprawdę szykownie!

Drabinka basenowa ułatwi korzystanie zwłaszcza z wysokich basenów i dzięki niej basen będzie wyglądał bardziej rekreacyjnie

Akcesoria do basenu stelażowego – komfort i wygląd!

Dla komfortu użytkowania warto zadbać również o drobne elementy, które nie tylko ułatwią korzystanie z basenu, ale także sprawią, że zbiornik będzie harmonijnie wyglądał. Chodzi o akcesoria takie jak drabinka do basenu, parasol ogrodowy czy ławka ze stolikiem. W zależności od wielkości Twojego basenu i potrzeb dopasuj najbardziej potrzebne elementy. Nie przeładuj basenu drobiazgami, ale też nie zostawiaj go bez żadnego dodatku, bo wówczas będzie sprawiał wrażenie przypadkowego, porzuconego na tyłach domu zakupu. Stolik z szufladą, gdzie schowasz telefon przed zachlapaniem, czy pływająca taca na wodę? Zdecyduj, co przyda się najbardziej, aby bez zakłóceń cieszyć się relaksem!