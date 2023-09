Gwałtowne protesty w Izraelu. Kilkadziesiąt osób rannych [VIDEO]

Policja użyła granatów ogłuszających i gazowych, pałek i oddała strzały w powietrze. Demonstranci niszczyli samochody (zarówno prywatne, jak i policyjne), a także pobliskie sklepy i wdawali się w bójki z funkcjonariuszami – donosi Times of Israel.

Protestującym udało się również wejść i zdewastować halę, w której miało odbyć się wydarzenie.

Pomimo tego, że siłom bezpieczeństwa początkowo udało się usunąć demonstrantów, po południu doszło do starć między przeciwnikami i zwolennikami rządu Erytrei. Siły policyjne podejmowały próby rozdzielenia obu frakcji.

Erytrejczycy stanowią większość z ponad 30 tys. Afrykańczyków ubiegających się o azyl w Izraelu. Twierdzą oni, że uciekli przed niebezpieczeństwem i prześladowaniami z kraju znanego jako „Korea Północna Afryki”.

77-letni prezydent Isajas Afewerki rządzi Erytreą od 1993 roku, gdy kraj ten uzyskał niepodległość po długiej wojnie z Etiopią. Od tego czasu nie przeprowadzono wyborów i nie istnieją wolne media. Wielu młodych ludzi jest zmuszanych do służby wojskowej bez terminu jej zakończenia, twierdzą grupy praw człowieka i eksperci ONZ.

Tel Aviv Clashes – Law Enforcement Battered

At least 35 have been injured – including 19 police officers – as reports suggest Eritrean asylum-seekers' protests against their own govt turned violent in Israel pic.twitter.com/8tKfymlYj2

— Voice of Europe 🌍 (@V_of_Europe) September 2, 2023