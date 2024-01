Wędkarz wpadł do przerębla łowiąc ryby i… utonął

REKLAMA

W jeziorze Bitkowskim we wsi Bitkowo (powiat gołdapski) utonął w sobotę mężczyzna, który wpadł do przerębla – poinformowała straż pożarna.

Rzecznik prasowy warmińsko-mazurskich strażaków Grzegorz Różański poinformował PAP, że mimo reanimacji wędkarza nie udało się uratować. „Mężczyzna został wyciągnięty z wodą nieprzytomny” – podał strażak.

Mężczyzna, który miał ponad 60 lat wybrał się z kolegą na ryby do lód. Nie wiadomo, z jakich powodów wpadł do przerębla, kolega, z którym był próbował go ratować i wezwał pomoc.