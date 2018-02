Jonny Daniels odpowiada na wstrętny i oszczerczy film nowojorskich Żydów szkalujących Polskę [VIDEO]

Amerykańsko-żydowska organizacja Ruderman Family Foundation opublikowała film, w którym Żydzi szkalują Polskę i biadolą, że wsadzi ich do więzienia za kłamstwa na temat odpowiedzialności państwa polskiego za holocaust. Na kalumnie odpowiedział im Żyd z Izraela Jonny Daniels.

Daniels krytykuje Fundacje za zupełny brak zrozumienia tego co ma miejsce (konflikt pomiędzy Polską, a Izraelem w sprawie nowelizacji ustawy o IPN – przyp. red.) i całkowite złe przedstawienie tego.

– Zwrot „polski holocaust” jest całkowicie nie do zaakceptowania – mówi Daniels.

– Musimy pamiętać, że sprawcami holocaustu byli niemieccy naziści i musimy o tym głośno mówić.

– Nie możemy winić polski za holocaust niezależnie od tego co zrobiła jakaś mała grupa Polaków.

– To fałszuje historię i całkowicie wybiela prawdziwych sprawców zbrodni – niemieckich nazistów. To jest całkowicie nie do zaakceptowania. Musimy edukować ludzi. Ludzie musza zrozumieć co działo się w tych ciężkich i czarnych czasach (II Wojny Światowej – przyp. red.) – mówi Daniels.

My response to this video pic.twitter.com/PNzlYKTDnN — Jonny Daniels (@MrJonnyDaniels) 21 lutego 2018

