PILNE! Sukces polskich internautów! Zakłamany film żydowskiej organizacji zniknął z YouTube

Jeżeli ktoś jeszcze nie widział na YouTube słynnego filmu żydowskiej fundacji oczerniającego Polaków, to już go tam nie zobaczy. Po wejściu w link pokaże się taki obrazek jak powyżej.

Skandaliczny film fundacji rodziny Rudermanów miała 80 tysięcy odtworzeń, ale tylko ponad 300 polubień i aż 35 tysięcy ocen negatywnych. Wielu ludzi także zgłaszało film jako propagujący nienawiść do Polaków.

Fundacja Rudermanów twierdzi, że to oni zdjeli film i podjęli taką decyzję po konsultacjach z Żydami w Polsce.

Informację o decyzji Fundacji przekazał na swoim profilu na Facebooku Jonathan Ornstein, dyrektor Jewish Community Center w Krakowie. Jak napisał „została ona podjęta po dyskusji z liderami organizacji żydowskich w Polsce”.

Jak widać mobilizacja polskiej społeczności odniosła skutek – film został zdjęty. Zobaczymy czy na długo.

Wczoraj Ruderman Family Foundation umieściła na YouTubie nagranie, w którym oskarżali Polskę o wprowadzania prawa, przez które Żydzi trafią do więzienia. Na nagraniu widać kolejne osoby, które powtarzają główne hasło „pójdę do więzienia”.

Na filmie widać było „wzruszające” sceny – do więzienia ma trafić mężczyzna, który pije piwo i zastanawia się, czy będzie mógł sobie na to pozwolić w polskim więzieniu. Pewna kobieta mówi, że będzie tęsknić za swoimi dziećmi, kiedy już trafi do więzienia.

Wszystkie te osoby łączy to, że są Żydami i mają trafić do więzienia na podstawie polskiej ustawy. Żeby to zatrzymać trzeba się podpisać pod petycją i głośno mówić o…”polskim Holokauście”.

Tak, fundacja Ruderman Family twierdzi, że holokaust był dziełem Polski i to w imieniu 6 mln Żydów, USA muszą zawiesić stosunki z Polską. Na filmie pojawia się informacja, że 3,5 miliona Żydów zostało zamordowanych w Polsce.

Zapomnieli jednak dodać, że było to na terenie okupowanej Polski w niemieckich obozach śmierci. Żydzi przedstawieni na filmie stwierdzają, że wystarczająco dużo złego Polacy zrobili im w czasie holokaustu i teraz powinni wycofać się z haniebnej ustawy.

