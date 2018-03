Farage mocno o polityce UE wobec Polski. Ostre przemówienie w obronie naszego kraju! [VIDEO]

Były lider Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa po raz kolejny trafnie wypunktował zakłamanie i obłudę eurokratów. Podczas swojego wystąpienia, polityk wskazał na hipokryzję Unii w sposobie podejścia do spraw Polski.

Ciągle słyszę tutaj: prawa człowieka, demokracja, praworządność. W 2011 roku, gdy dziennikarze w Polsce byli zatrzymywani, zwalniani za to, że sprzeciwiali się rządowi – nic wtedy nie zrobiono, wówczas Komisja nic nie zrobiła – przypomniał.

Chodzi o okres rządów koalicji PO-PSL, kiedy to wielu dziennikarzy było inwigilowanych przez służby. Doszło również do zatrzymań. Należy przypomnieć, że Komisja Europejska nie podjęła w tej sprawie żadnych działań ani nie wystosowała słowa krytyki wobec ówczesnych władz.

No ale gdy tylko pojawia się Prawo i Sprawiedliwość, nagle jest krytyka pod adresem Unii Europejskiej. I tylko dlatego, że chce się pozbyć komunistów, nagle mamy już konkretne działania, artykuł siódmy i mówimy o prawach demokratycznych – mówił dalej Farage.

Swoje przemówienie zakończył: Patrzymy, jak państwo traktują Polskę i myślę, że nasza odpowiedź musi brzmieć „Nie”. To, co się dzieje w przypadku Polski, to jest doktryna Breżniewa o ograniczonej suwerenności. I myślę, że będziecie się dalej buntować przeciw temu systemowi, koledzy z Polski.

