Lidl okradziony i zburzony przez złodziei! Bandyci wykorzystali chaos pogodowy [VIDEO]

Dziewięć osób zostało aresztowanych po tym, jak koparka wbiła się w supermarket Lidl w Dublinie.

Nagranie udostępnione w mediach społecznościowych pokazuje mechaniczną koparkę, która gwałtownie uderza w częśc dachu supermarketu niszcząc cały budynek.

Kolejny film zamieszczony w internecie przez gazetę Irish Independent ukazuje grupkę ludzi wychodzących z tyłów sklepu, z czymś, co wydaje się być zrabowanymi przedmiotami. Nagranie nie zostało jeszcze zweryfikowane.

Do kradzieży doszło kilka godzin po tym, jak w miasto uderzyła najgorsza od dziesięcioleci śnieżyca. Ze względu na szczególnie trudne warunki pogodowe wezwano na pomoc wojsko.

Niemiecki sklep dyskontowy, który został zamknięty w momencie włamania, potwierdził, że doszło do poważnego incydentu.

Całe zajście jest obecnie badane przez policję, która potwierdziła, że doszło do znacznego uszkodzenia budynku sklepu.

– W związku z doniesieniami o włamaniach oraz kradzieży pojazdów, rozmieszczono oddziały Gardy w okręgu Tallaght. Dokonano także dziewięciu aresztowań. Znaczne szkody wyrządzono w supermarkecie na Fortunestown Lane oraz w innym lokalu w Jobstown – poinformował rzecznik policji.

– To, co miało miejsce dziś w nocy, zagraża miejscom pracy, co jest jednym z najokrutniejszych aspektów tej haniebnej zbrodni – powiedział parlemantarzysta, członek partii rządzącej, Colm Brophy.

Źródło: Daily Express