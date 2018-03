Gwałty, zabójstwa, zmuszanie do prostytucji. Przez 40 lat gangi zwyrodnialców terroryzowały dziewczęta z brytyjskiego miasta

Kolejne gangi przez 40 lat terroryzowały i wykorzystywały dziewczęta w brytyjskim Telford. Władze i policja nie reagowały sparaliżowane ze strachu, iż zostaną oskarżone o rasizm.

Brytyjski Sunday Mirror informuje o wynikach prowadzonego przez siebie przez blisko półtora roku dziennikarskiego śledztwa w brytyjskim mieście Telford.

Ustalenia są szokujące. Przez 40 lat miejscowe dziewczęta były terroryzowane i wykorzystywane przez kolejne gangi, głównie muzułmanów.

Władze na poważnie zajęły się sprawą dopiero po śmierci trzech kobiet, które zginęły w domu podpalonym przez niejakiego Azhara Ali Mehmooda. Zbrodnie tę powiązano ze śmiercią dwóch kolejnych dziewcząt.

Okazuje się, że pracownicy socjalni od dawna wiedzieli o atakach i seksualnym wykorzystywaniu dziewczynek. Niektórzy donosili o nich już na początku lat 90-ych.

Jedna z ofiar w rozmowie z dziennikiem powiedziała, że cały proceder rozpoczął się dziesięć lat wcześniej. Mimo doniesień w latach 90-ych policja i miejscowe władze, aż przez 10 lat zwlekały z podjęciem jakichkolwiek działań.

Nie chciały podejmować żadnych akcji w dzielnicy, zamieszkałej głównie przez muzułmanów z obawy o oskarżenie o rasizm. Śledztwo zamykano aż 5 razy, a ostatecznie podjęto je dopiero po interwencji członka brytyjskiego parlamentu.

Jak wynika z ustaleń, miejscowe władze kwalifikowały ofiary gwałtów, seksualnego niewolnictwa i nawet handlu ludźmi jako prostytutki. Liczbę ofiar w 170-tysięcnym mieście szacuje się na ponad 1000.

Dziennik dotarł do zeznań złożonych na policji przez jedną z dziewcząt.

– Nienawidziłem tego i umierałam ze strachu na myśl co mogą mi zrobić. Powiedzieli, że jeśli ujawnię cokolwiek, to przyjdą po moją młodszą siostrę – zeznaje jedna z ofiar – dziewczynka, która stała się ofiarą od 14 roku życia. Gang zmusił ją do świadczenia „usług” pedofilom na telefon.

– Noc w noc byłam zmuszana do uprawiania seksu z jakimiś obrzydliwymi mężczyznami w różnych obskurnych domach.

– Od miejscowej kliniki wciąż brałam pigułki antykoncepcyjne i nikt się nie pytał co się dzieje.

Zobacz też: Horror niewolnic seksualnych ISIS. „Wyglądają jak żywe trupy

Dziewczynka dwa razy przeprowadziła aborcję. Godzinę po ostatniej, jej oprawca zabrał ją i oddał kilku zwyrodnialcom na gwałcenie. W dniu 16 urodzin została zgwałcona zbiorowo przez 5 mężczyzn.

Kilka dni później w jej mieszkaniu pojawił się jeden z oprawców, który zagroził, iż spali je jeśli tylko komukolwiek o tym wspomni.

Sunday Mirror cytuje ofiary, które systematycznie zwracały się do policji i pracowników socjalnych, ale za każdym razem ich skargi były ignorowane.

W ten sposób ohydny proceder mógł trwać blisko 40 lat.

Zobacz też: Święte, nietykalne krowy mafii. Sieją strach i zniszczenie na południu Włoch. Mieszkańcy bezradni