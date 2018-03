Sąd nie miał wątpliwości. Hanna Zdanowska winna. Prezydent Łodzi poświadczyła nieprawdę

Sąd rejonowy w Łodzi orzekł, że Hanna Zdanowska i jej partner życiowy Włodzimierz G. są winni i wymierzył im karę grzywny w wysokości 20 tysięcy złotych.

Zdaniem sądu doszło do poświadczenia nieprawdy w dokumentach dotyczących zaciągnięcia kredytu.

Prokuratura oskarżyła Hannę Zdanowską i Włodzimierza G. o to, że składając dokumenty potrzebne do zaciągnięcia kredytu, tj. aktu notarialnego sprzedaży mieszkania, umowę przedwstępną i potwierdzenia odbioru pieniędzy, para poświadczyła nieprawdę.

W sprawie chodzi o zakup mieszkania przez Włodzimierza G. od Zdanowskiej, do czego doszło 10 lat temu. Mężczyzna miał przekazać Zdanowskiej 50 tysięcy, co ta poświadczyła na piśmie, a co okazało się nieprawdą.

Teraz sąd wymierzył Zdanowskiej i Włodzimierzowi G. karę 20 tysięcy grzywny. Wyrok nie przeszkodzi Zdanowskiej w kandydowaniu na urząd prezydenta Łodzi.

Źródło: gazeta.pl/nczas.com