Brigitte Macron przepłoszona przez uczniów z liceum.”Chcemy się z tobą ożenić!”

Do nie lada skandalu doszło w jednej z francuskich szkół średnich podczas wizyty francuskiej Pierwszej Damy. Żona prezydenta Macrona została wyśmiana przez uczniów, którzy prowokacyjnie skandowali „Brigitte, chcemy się z tobą ożenić!”

Brigitte Macron złożyła wizytę w jednym z liceów w Dijon w Burgundii w ramach swojego edukacyjnego tournee po Francji. Nie spodziewała się jednak tego, jak zostanie powitana przez uczniów. Zuchwali nastolatkowie wykrzykiwali między innymi hasła takie jak: „Wiek nie jest ważny – wyjdź za nas za mąż!”.

Była to oczywista aluzja do romansu jaki kwitł między nią a 16-letnim wówczas Emmanuelem Macronem, który był i nadal jest szeroko komentowany zarówno we Francji jak i poza jej granicami.

Ostatecznie uczniowie zostali ewakuowana z sali liceum którą, według doniesień lokalnej prasy, zdenerwowana Pierwsza Dama Francji szybko opuściła.

Dyrektor szkoły zapewnił, ze uczniowie poniosą konsekwencje swojego wybryku jednocześnie starając się zbagatelizować cały incydent. W jego opinii był to jednorazowy niechlubny wyczyn kilku nastolatków.

