Oto najszczęśliwsze państwa świata. Na którym miejscu jest Polska? [RANKING]

Każdego roku ONZ publikuje Światowy Ranking Szczęścia. Zestawienie zawiera dane dotyczące poczucia szczęścia, bezpieczeństwa i spełnienia życiowych aspiracji. Celem raportu jest przekazanie rządom, przedsiębiorcom i społeczeństwom informacji i narzędzi do poprawy poziomu życia. W tegorocznym zestawieniu znalazło się 156 państw.

Pierwsze miejsce zajęła Finlandia, która awansowała z piątego miejsca. W czołówce uplasowały się także inne kraje skandynawskie. Drugie miejsce zajęła Norwegia, trzecie Dania a czwarte Islandia. Pierwszą piątkę zamknęła Szwajcaria.

Miejsce szóste zajęła Holandia. Kolejne były: Kanada, Nowa Zelandia. Szwecja i Australia. Miejsce jedenaste zajął Izrael.

Polska uplasowała się na miejscu 42., co stawia nas wyżej od m.in. Węgrów, Litwinów, Białorusinów oraz Ukraińców. Rosja zajęła 59. pozycję. Według rankingu szczęśliwsi są od nas Czesi, Słowacy i Niemcy. Te ostatnie trafiły na wysoką 15. pozycję.

ZOBACZ: Ewakuacja warszawskiego ratusza. 800 osób musiało opuścić biura. „Ktoś przysłał informację o bombie”

W zeszłym roku nasz kraj zajął 46. pozycję, co oznacza, że zdaniem ONZ w kraju nad Wisłą żyje się coraz lepiej a ludzie są szczęśliwsi.

Szczęśliwe kraje to te, w których panuje zdrowa równowaga między dobrobytem […] i kapitałem społecznym, co oznacza wysoki poziom zaufania w społeczeństwie, niski poziom nierówności oraz zaufanie do rządu – stwierdził w wywiadzie dla Agencji Reutera dyrektor SDSN i specjalny doradca sekretarza generalnego ONZ Jeffrey Sachs.

Na dnie rankingu znalazły się głównie państwa arabskie i afrykańskie. Ostatnią, 156 lokatę zajęło Burundi, Przedostatnia była Republika Środkowoafrykańska a nad nią Sudan Południowy. Bardzo nisko znalazła się również Syria – 150. pozycja, Jemen i Rwanda.

Pełne dane można przeglądać na stronie: worldhappiness.report

PRZECZYTAJ: Krzyczał „Allahu akbar” i rzucił się na Merkel. Wsiadała właśnie do samochodu [VIDEO]

Źródło: worldhappiness.report/tvn24bis.pl/wolnosc24.pl