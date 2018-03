Węgierska opozycja chce forsować autonomię Węgrów w Rumunii i na Ukrainie. „Orban jest nieskuteczny”

Wiceprzewodniczący największej partii opozycyjnej na Węgrzech, Jobbiku, zarzucił rządowi Wiktora Orbana, iż ten jest nieskuteczny w działaniach mających na celu wspieranie Węgrów zamieszkujących Siedmiogród oraz Zakarpacie w ich dążeniu do autonomii.

Wiceprzewodniczący, Jobbik Tamás Sneider zarzucił rządowi Viktora Orbána, że ten wiele obiecał rodakom zamieszkującym dawne węgierskie kresy, jednak na obietnicach poprzestano. Sneider zarzucił koalicji Fideszu i KDNP brak skuteczności z negocjacjach mających na celu uznanie przez Rumunię postulatów Seklerów. Szczególnie za złe ma Orbanowi fakt, iż nie podniósł on postulatu autonomii dla zamieszkanej przez Węgrów-Seklerów części Siedmiogrodu na forum ONZ.

Jeśli wyborcy dopuszcza Jobbik do władzy nie będziemy się zachowywać jak dąsające się w międzynarodowych organizacjach dzieci. Zamiast tego usiądziemy z nimi i wyjaśnimy to: Dwa i pół miliona Węgrów, Seklerów i rusińskich braci i sióstr żyje jak obywatele drugiej kategorii w ich własnej ojczyźnie, z powodu niesprawiedliwego dyktatu pokojowego z Trianon i Paryża. Nie zaakceptujemy tego – napisał na Facebooku, odnosząc się do traktatów zawartych po pierwszej wojnie światowej, które oderwały od Węgier między innymi Siedmiogród.

Jednak polityk Jobbiku nie poprzestał jedynie na Siedmiogrodzie, ale poruszył też kwestię Zakarpacia na Ukrainie. W tym regionie żyje ponad 150 tys. etnicznych Węgrów zamieszkujących zwarcie wzdłuż granicy z Węgrami. Węgry często występują także w imieniu stanowiących większość mieszkańców tego regionu, czyli Rusinów Karpackich, których odrębność etnicznej nie chcą uznać władze Ukrainy.

Już w 1991 roku w obwodzie zakarpackim odbyło się referendum rozstrzygające kwestię autonomii. Wówczas popierało ją ok 550 tys. osób, co stanowiło 78,6 proc. wszystkich oddanych głosów. Postulaty autonomii ponawiają co jakiś czas władze regionalne.

Warto podkreślić, iż po uchwaleniu w 2011 przez koalicję Fidesz-KDNP ustawy, która znacznie ułatwia kresowym Węgrom uzyskiwanie obywatelstwa węgierskiego bez konieczności opuszczania ojcowizny, już ponad milion Węgrów na historycznych ziemiach posiada węgierski paszport.

