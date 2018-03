Więzień chciał udusić podejrzanego o rozpowszechnianie dziecięcej pornografii Piotra T.? „Specjalista od wizerunku zaatakowany w areszcie”

Piotr T., znany specjalista od wizerunku polityków, miał zostać zaatakowany w areszcie śledczym – donosi portal tvn24.pl. Atakujący miał go dusić i grozić mu śmiercią. Według relacji Piotra T. strażnicy zareagowali z opóźnieniem.

Najbardziej znany specjalista od wizerunku i marketingu politycznego został zatrzymany 21 października ub. roku pod zarzutem posiadania i rozpowszechniania pornografii dziecięcej i zwierzęcej. Od czasu zatrzymania przebywa w areszcie na warszawskiej Białołęce. Tam właśnie w drugiej połowie lutego miało dojść do ataku.

Z relacji Piotra T. wynika, że został napadnięty przez innego aresztowanego po spacerze.Więzień miał go dusić i grozić mu śmiercią, twierdził też, że ma przy sobie nóż i cały czas miał trzymać jedną rękę z tyłu. Jak twierdzi Piotra T., atak odbył się na oczach funkcjonariuszy, jednak ci interweniowali dopiero po minucie.

Obrońca podejrzanego, mecenas Hoa Dessoulavy-Śliwińska wiąże atak na Piotra T. z jego przesłuchaniem w prokuraturze dzień wcześniej. Składał on wtedy bardzo obszerne wyjaśnienia i wymienił z nazwiska osoby, które przez lata miały mu grozić. Według Piotra T. byli to funkcjonariusze służb specjalnych którzy bezskutecznie próbowali go zwerbować. Według Dessoulavy-Śliwińskiej pobicie jej klienta następnego dnia nie było przypadkowe.

