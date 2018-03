Koniec długich weekendów i dzielenia urlopów? Koszmarny pomysł z nowego kodeksu pracy

Powołana przez ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej komisja kodyfikacyjna złożyła gotowe już propozycje zmian w Kodeksie Pracy. Jej propozycje dotyczące urlopów są szokujące.

Według nowych zasad 26 dni urlopu ma przysługiwać wszystkim bez względu na staż i wykształcenie. Jednak szykują się ogromne ograniczenia w możliwościach ich wykorzystania. Projekt zakłada bowiem koniec dowolnego planowania dat wypoczynku. Jeśli pozostanie w obecnym kształcie, to państwo i pracodawcy będą decydować o naszym czasie wolnym.

„Jeśli pracownik ma do 12 dni urlopu, to musi go wziąć jednorazowo. Nie można „drobić”. Dzielić mogą jedynie ci, którzy mają powyżej 14 dni urlopu. Mało tego. Gdy nie dojdziemy do porozumienia, to pracodawca wyznaczy urlop” – mówiła prof. Monika Gładoch w rozmowie z serwisem money.pl, wiceprzewodnicząca Komisji kodyfikacyjnej prawa pracy, która złożyła zdanie odrębne po zakończeniu prac komisji.

Takie rozwiązanie oznaczałoby w praktyce dla wielu osób koniec długich weekendów. Wiadomo bowiem, że wystarczyło wziąć na początku maja lub w okolicach Bożego Ciała kilka wolnych dni, by mieć wolny cały tydzień albo więcej. Teraz taka opcja będzie możliwa tylko dla ludzi, którzy mają powyżej 14 dni urlopu, ale i to wcale nie jest pewne.

Co więcej, projekt przewiduje, że w przypadku niewykorzystania urlop może po prostu wygasnąć.

To nie koniec zmian w kodeksie pracy. Zmienią się też zasady pracy na umowach cywilnoprawnych. Będą one dostępne tylko dla osób prowadzących własną firmę, pozostali będą mogli dorobić na nich maksymalnie po 32 dwie godziny w miesiącu. Trudniejsze ma być też zwolnienie pracownika z etatu. Wtedy pracodawca musi podać powód i poinformować o tym trzy dni wcześniej.

Do nowelizacji KP jeszcze daleka, ale wiadomo, że nowe przepisy mają szanse wejść w życie.

