Australijski imam kpi z 72 dziewic w raju. „To mity wytworzone by zapełnić umysły upadłego intelektualnie społeczeństwa. Dorośnijcie, proszę”. Za te słowa żądają jego głowy

72 dziewice w raju, winogrona zwisające z gałęzi powyżej ust, rzeki alkoholu, prorok Mahomet zstępujący na Ziemię podczas gdy Allah zstępuje na ziemię na ośle… Wszystko to mity wytworzone, by zapełnić umysły upadłego intelektualnie społeczeństwa. Dorośnijcie, proszę. Takie słowa ukazują się na profilach australijskiego imama, Mohammada Tawhidi’ego, który znany jest jako „imam pokoju”. Jego krytyczne podejście względem mitów panujących wśród wyznawców islamu zwróciły na niego uwagę radykałów.

Tawhidi urodził się w Iranie. Jest szyitą. Zna biegle język arabski, angielski oraz perski. Jest także prezesem Islamskiego Stowarzyszenia Australii Południowej, które zostało założone w 2016 roku. Choć sam jest muzułmaninem, często padają pod jego adresem oskarżenia o szerzenie antymuzułmańskich poglądów.

Oskarżenia te pojawiły się wraz z jego kontrowersyjną odezwą, by ograniczyć budowanie nowych meczetów, twierdzeniami, że certyfikacja halal zagraża australijskiemu stylowi życia czy oświadczeniem, iż „Palestyna jest żydowskim krajem”.

Tawhidi nieustannie podkreśla, iż niezbędnym jest, by islam został zreformowany. Bez tego nie przetrwa we współczesnym świecie.

Imam popiera deportację radykalnych przywódców islamskich z Australii i sprzeciwia się muzułmanom, którzy uzasadniają przemoc domową i zabijanie apostatów Koranem.Jak podkreśla, ​​wszystkie akty terroryzmu są w nim potępione.

Ostatnio znów zwrócił na uwagę kolejnym wpisem. Tym razem uderzył w wierzenia dotyczące nagrody w raju w postaci 72 dziewic.

Teoria o Bogu nagradzającym dobre uczynki 72 dziewicami jest moralnie i logicznie nieakceptowalna. Bóg nie może nagradzać dobrych uczynków kobietami. Kobiety nie są przedmiotami.

Wpisy Tawhidiego rozsierdziły bardziej radyklane skrzydło wyznawców Allaha.

72 virgins in heaven, grapes dangling from branches above your mouth, rivers of alcohol, Prophet Mohammad ascending on a winged horse while Allah descends to earth on a donkey… are all myths fabricated to fill the minds of an intellectually bankrupt community. Grow up please.

— Imam of Peace (@Imamofpeace) January 17, 2018