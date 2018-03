„Najwyższy Czas!” to największy magazyn w Europie, który bieżące wydarzenia komentuje z perspektywy konserwatywnej (społecznie) i liberalnej (ekonomiczne). To także najstarszy tygodnik na polskim rynku, nie licząc tych, które wcześniej zaliczyły bliższą bądź mniej pogłębioną współpracę z komuną. Przez 26 lat swojego istnienia twardo staliśmy po stronie wolności.

Również teraz nie kłaniamy się politycznej poprawności. Możemy sobie na to pozwolić, bo nie korzystamy z pieniędzy publicznych kolportowanych pod przykrywką reklam spółek skarbu państwa czy też innych dotacji. Najnowszy numer (13-14/2018) „Najwyższego Czasu!” w kioskach jest dostępny od poniedziałku. Wersję elektroniczną można nabyć jako e-wydanie PDF (TUTAJ).

NATION OF ISLAM: Amerykańska Partia Demokratów ma problem z definiowaną przez siebie grupą nienawiści. Murzyńska organizacja religijno-polityczna Nation of Islam mówi nieprzychylne rzeczy o Żydach i nie przepada za osobami LGBT. Co z tym fantem zrobić?

ZROBIĆ MIEJSCE DLA CHRYSTUSA: Niestety, wolny rynek nie jest ciągle rozumiany jako przestrzeń, gdzie uniwersalne przeznaczenie dóbr, zgodnie z katolicką zasadą powszechnego ich używania, może być osiągnięte w granicach wyznaczonych przez własność prywatną, czyli zgodnie z zamysłem Boga.

KRAJ

● Zrobić miejsce dla Chrystusa – z ojcem JACKIEM GNIADKIEM, misjonarzem werbistą, rozmawia Rafał Pazio

● Populiści w sosie własnym – Jan Piński

● Szarżą na wroga – z JANUSZEM KORWIN-MIKKEM rozmawia Rafał Pazio

● Platforma się miota – Jan Piński

● Kryzys sojuszu egzotycznego – Stanisław Michalkiewicz

● Wielka hucpa – Leszek Szymowski

● Rząd jako muszka tse-tse – Marian Miszalski

● Dotacje szkodliwe jak pomoc humanitarna – Tomasz Cukiernik

ŚWIAT

● We Francji już tylko fronty meteorologiczne – Bogdan Dobosz

● Białoruś: Sprawy ruszyły z miejsca – Antoni Mak

● Niemcy: Czwarty gabinet Merkel – Tomasz Mysłek

● Kazachstan: Nazarbajew ucieka do przodu – Marek A. Koprowski

● USA: Granie cłami – Natalia Dueholm

PUBLICYSTYKA

● Indie – nowe mocarstwo – Wojciech Tomaszewski

● To był największy mord – Marek A. Koprowski

● Nation of Islam – Natalia Dueholm

● Nie „wystarczyniekraść” – Marcin Adamczyk

● Kongres NOT monitorowany przez SB – Józef Śreniowski

● Przestańmy załatwiać cudze interesy! – Wojciech Tomaszewski