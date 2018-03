Szokujący wywiad z emigrantką z Somalii, byłą muzułmanką: „Zostaliśmy zislamizowani w Szwecji. To nie jest religia, to system totalitarny”

Mona Walter to emigrantka z Somalii, która uciekła do Szwecji, porzuciła islam i przeszła na chrześcijaństwo. Dość konsekwentnie krytykuje islamistów wskazując na zagrożenie z ich strony. Wywiad opublikowano na łamach portalu wp.pl

Pani Walter twierdzi, że „imamowie mówią ludziom w mediach, że islam jest religią pokoju. Wiesz, co to znaczy? Że pokój nie zapanuje, dopóki ludzie nie zaakceptują islamu jako swojej religii”.

Mona Walter powiedziała w wywiadzie dla wp.pl, że islam w Somalii nie miał większego znaczenia dla życia mieszkańców.

„W moim kraju mieliśmy naszą własną, afrykańską kulturę. Ludzie nie zajmowali się aż tak bardzo religią. Nie było szariatu, mieliśmy swoje własne świeckie prawo. Przybyliśmy tutaj jako młodzi, sekularni ludzie. Gdy przyjechała z Somalii do Szwecji, przeżyłam wielkie zderzenie kultur, ponieważ islam tutaj jest bardziej ekstremalny i fanatyczny niż w moim kraju! I co jest bardzo ważne – zostaliśmy zislamizowani po 1991 r., tutaj w Szwecji. W tych zamkniętych obszarach, imigranckich gettach, nie ma demokracji”.

Według Walter imamowie w Szwecji kontrolują całe muzułmańskie społeczności.

„Jeśli próbujesz się zintegrować z zachodnim społeczeństwem, stajesz się niewiernym w ich oczach. Oni zmuszają kobiety do okrywania ciał, jeśli tego nie robisz, jesteś dziwką. Gdy przybyłam do Szwecji w 1994 r. od razu zobaczyłam różnicę: było zakazane noszenie naszych afrykańskich strojów, tradycyjnych strojów somalijskich. Oni na nas to wymuszali, mówili, że nie jesteśmy prawdziwymi muzułmanami, że jesteśmy niewiernym krajem, ponieważ mamy sekularne prawo”.

Następnie Mona Walter skrytykowała brak asertywności szwedzkich władz.

„Immani budują meczety, biorą szwedzkie pieniądze. Jeśli żyjesz w takiej społeczności, to nie masz wolności. Wszystko to dzieje się w Szwecji, w demokratycznym kraju, gdzie mówią ci, że masz prawo do swojego ciała, opinii, wolnego wyboru religii”.

Somalijka stwierdziła, że w Somali gwałciciel jest skazany nie tylko za gwałt, ale jego klan na ostracyzm, natomiast w Europie nic takiego nie ma miejsca, w związku z czym w stosunku do Europejek nie mają hamulców, tym bardziej, że nie zostaną skazani na śmierć.

W szwedzkich meczetach młodzi pobierają naukę, która mówi o nienawiści o wiernych. „Dlatego popełniają też przestępstwa powodowani nienawiścią. Rodzice ich nie chcą się zintegrować i nie pozwalają im także na integrację z kafirami (niewiernymi).”

Walter nie zgadza się z teorią, że młodzi muzułmanie nie mają szans na normalne życie.

