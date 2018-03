Akcja amerykańskiej Polonii. Ciężarówka z napisem GERMAN DEATH CAMPS wyrusza w trasę przez USA [VIDEO]

Akcja polskich patriotów protestujących przeciw zniesławianiu Polski i Polaków i przedstawiania nas jako sprawców zbrodni wojennych w czasie II WŚ przeniosła się do USA.

Polonia z Chicago, największego miasta Polaków po Warszawie, przygotowała ciężarówkę z grafiką „German Death Camps”. To akcja na wzór polskiego busa, który z billboardem z takim samym napisem jechał przez kilka państw Europy Zachodniej do Niemiec.

Kampania, którą przygotowała Polonia z Chicago ma na celu edukację historyczną w USA.

Profil germandeathcamps.us napisał: „Nasza inicjatywa ma na celu propagowanie prawdy historycznej wśród społeczności Stanów Zjednoczonych. Jest to zarazem jeden z wielu projektów broniących dobrego imienia Polski i Polaków, który przyczyni się do utrwalania w świadomości odbiorców fundamentalnej prawdy, opartej na faktach, iż to Polacy byli ofiarą, a katem Niemcy”

Kampania ma również inny cel.

„Przez kilkadziesiąt lat funkcjonowała precyzyjna i skoordynowana operacja, której celem było metodyczne niwelowanie i relatywizowanie ciążącej na Niemcach odpowiedzialności za zbrodnie podczas II wojny światowej. Jednocześnie akcja dezinformacyjna służyła temu, aby obarczać winą za zbrodnie i Holokaust inne narody, a zwłaszcza Polskę, której terytorium okupowane przez Niemców było głównym obszarem eksterminacji Polaków, Żydów i ofiar wielu innych narodowości w niemieckich obozach śmierci” dodając „Wychodzimy oszczerstwom naprzeciw. Nigdy nie wolno dopuścić do tego, by Niemcy – architekci oraz sprawcy polskiego i żydowskiego Holokaustu – byli myleni z ofiarami. DO NOT CONFUSE THE MURDERER WITH THE VICTIM”



