Izrael ujawnia jedną ze swoich największych tajemnic. „To ostrzeżenie dla wrogów” [VIDEO]

Izraelska armia potwierdziła w środę, że w 2007 roku przeprowadziła atak, w wyniku którego w Syrii najpewniej został zniszczony reaktor jądrowy. Minister obrony Awigdor Lieberman powiedział, że wnioski z tego ataku powinny zostać wyciągnięte przez cały region.

Chociaż od dawna było wiadomo, że Izrael stał za atakiem powietrznym z 6 września 2007 roku, to oficjalnie władze tego kraju nigdy nie odnosiły się do tego – zwraca uwagę Associated Press. I dodaje, że oświadczenie izraelskiej armii „uchyla zasłonę tajemnicy w jednej z najbardziej śmiałych i tajemniczych operacji wojskowych ostatnich czasów”.

Izraelskie wojsko ujawniło, że osiem myśliwców F-15 przeprowadziło naloty na instalacje w regionie Dajr az-Zaur na wschodzie Syrii, które były rozwijane od lat i miały zacząć być eksploatowane pod koniec 2007 roku.

Lieberman oświadczył, że wnioski z tego ataku powinny zostać wyciągnięte przez cały region.

– Motywacja naszych wrogów wzrosła w ostatnich latach, ale tak samo (wzrosła) zdolność izraelskich sił obronnych” – powiedział minister po tym, jak Izrael oficjalnie potwierdził swoje działania w 2007 roku w celu zniszczenia reaktora Al-Kubar. ”

– Wszyscy na Bliskim Wschodzie zrobiliby dobrze, gdyby sobie przyswoili tę lekcję – podkreślił.

Zaangażowanie Izraela w misję z 2007 roku było jedną z najpilniej strzeżonych tajemnic i nie wiadomo, dlaczego Izrael zdecydował się właśnie teraz ją ujawnić – zauważa agencja AP i dodaje, że izraelska armia nie wypowie się na temat powodów ujawnienia tej informacji.

– Przesłanie ataku z 2007 roku na reaktor jest takie, że Izrael nie będzie tolerował instalacji, które mogą stanowić zagrożenie egzystencjalne – oświadczył w środę szef sztabu generalnego sił zbrojnych Izraela generał Gadi Eisenkot.

– To było przesłanie w 1981 roku, to jest przesłanie z 2007 roku i to jest przyszłe przesłanie dla naszych wrogów – dodał, nawiązując do izraelskiego ataku na reaktor, który był budowany w Iraku w 1981 roku.

Atak ten został później oceniony jako skuteczne uniemożliwienie Saddamowi Husajnowi uzyskania broni masowego rażenia, która dekadę później mogła zostać wykorzystana w wojnie w Zatoce Perskiej – pisze AP.

Na początku października 2007 roku wojskowe radio izraelskie podało, że Izrael przeprowadził na początku września atak lotniczy na Syrię. Przedstawiciele izraelskiego resortu obrony potwierdzili wówczas, że 6 września samoloty wojskowe zbombardowały instalacje w głębi Syrii; nie ujawniono natomiast co było celem ataku.

Just declassified: How an Israeli operation derailed Syria’s nuclear weapons drive https://t.co/jdQ0XN8qy7 pic.twitter.com/KEMOvQRWCe — Defense News (@defense_news) 21 marca 2018

