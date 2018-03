Porównał ludzki płód do raka. Po wypowiedzi Morozowskiego na antenie TVN24 w sieci zawrzało [VIDEO]

W programie „Tak jest” na antenie TVN24 redaktor Andrzej Morozowski porównał płód do komórki rakowej. Skandaliczne słowa padły podczas dyskusji na temat Czarnego Protestu.

W studiu toczyła się dyskusja odnośnie aborcji, w pewnym momencie prowadzący program zabrał głos… A jeśli tworzy się w organizmie kobiety, już nie pamiętam jak się nazywa ten twór, ale jest to twór rakowy, to też jest życie. Tylko to trzeba usunąć. To jest życie i ono rośnie w ciele kobiety. Usuwać czy nie usuwać? – zapytał Morozowski.

CO ZA ABSURD!🤬🤬🤬 Wiecie do czego porównał płód ludzki "dziennikarz" TVN-U?

DO KOMÓRKI RAKOWEJ‼ ‼SKANDAL‼ pic.twitter.com/hjZ8QDNIoU — Arkadiusz Czerepach 💯🇵🇱 (@mr_czerepach) March 23, 2018

Ta wypowiedź wywołała burzę w sieci. Internauci bardzo negatywnie odnieśli się do słów Morozowskiego. Jego wypowiedź skomentowała też Magdalena Ogórek.

„Red. Morozowski porównał w tej chwili dziecko w łonie matki do „tworu rakowego, który też się usuwa”. Kochani, jedynie modlitwa może tu pomóc” – napisała na Twitterze.

Red. Morozowski porównał w tej chwili dziecko w łonie matki do „tworu rakowego, który też się usuwa”.

Kochani, jedynie modlitwa może tu pomóc. https://t.co/opM7jHBRdD — Magda Ogórek (@ogorekmagda) March 23, 2018

Źródło: dorzeczy.pl

