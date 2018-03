„Czas usunąć Facebooka!” Coraz więcej ludzi opuszcza najpopularniejszy portal społecznościowy świata. Pojawia się atrakcyjna konkurencja

We wtorek, współzałożyciel aplikacji WhatsApp, Brian Acton dołączył na Tweeterze do chóru głosów wzywających ludzi do usunięcia swojego konta na Facebooku. Jego wpis jest szczególnie interesujący, ponieważ WhatsApp jest własnością Facebooka.

Facebook przejął jego firmę za 19 miliardów dolarów w 2014 roku.

Ruch „usuń Facebooka” zyskuje coraz więcej zwolenników w związku ze skandalem z udziałem firmy analitycznej Cambridge Analytica, która zebrała informacje o 50 milionach użytkowników Facebooka bez ich wiedzy.

Acton opuścił Facebooka we wrześniu ubiegłego roku, a ostatnio ogłosił wartą 50 milionów dolarów inwestycję w bezpieczną aplikację komunikacyjną o nazwie Signal.

Facebook znajduje się pod ostrzałem opinii publicznej i polityków w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii w związku z wątpliwymi moralnie praktykami związanymi z prywatnością danych. W wyniku afery Facebook stracił tylko w tym tygodniu 50 miliardów dolarów wartości rynkowej.

Acton jest jednym z wielu menedżerów technicznych i inwestorów odwołujących się do Facebooka. We wtorek inwestor venture capital, Roger McNamee, inwestor Facebooka i były mentor CEO Marka Zuckerberga, powiedział, że sieć społeczna stoi w obliczu kryzysu zaufania publicznego, „który zniszczy firmę”.

Usunięcie Facebooka dla wielu nie jest realną opcją, jednak ci, którzy chcą całkowicie odciąć się od giganta, będą musieli również usunąć aplikacje, które znajdują się w posiadaniu Facebooka. Należy do nich m.in WhatsApp i Instagram. Signal to bezpieczna alternatywa dla osób, które zdecydują się opuścić WhatsApp.

Źródło: CN