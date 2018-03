Komenda dostał pierwsze „zadośćuczynienie”. Chyba nie tego się spodziewał

Tomasz Komenda przesiedział w więzieniu 18 lat za zbrodnię, której nie był sprawcą. Za niewybaczalną pomyłkę wymiaru sprawiedliwości państwo polskie najprawdopodobniej będzie zobowiązane wypłacić poszkodowanemu olbrzymią rekompensatę. Jak na razie mężczyzna trzymał…bony towarowo-żywnościowe.

Doraźną pomoc Komenda dostał dzięki decyzji kuratora sądowego. 22 marca 2018 roku Tomaszowi K. została udzielona decyzją zawodowego kuratora sądowego pomoc postpenitencjarna w formie bonów towarowo-żywnościowych – powiedziała wp.pl Joanna Podwin z biura rzecznika prasowego Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Podkreśliła przy tym, że to pomoc czasowa dla pokrzywdzonego.

Ewentualne kolejne decyzje kuratora zawodowego, co do pomocy postpenitencjarnej, będą podejmowane sukcesywnie i we współpracy z dozorowanym. Na obecnym etapie postępowania karno-wykonawczego współpraca dozorowanego z kuratorem sądowym jest nienaganna – podkreśliła Podwin.

W batalii o prawdziwą rekompensatę pomoże Komendzie wybitny prawnik i były minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski.

To nie są jednak Stany Zjednoczone, żeby zakładać milion złotych odszkodowania za każdy rok w więzieniu. Z pewnością w grę wchodzi tu kwota wielomilionowa – ocenił.

Szacuje się, że Komenda może wywalczyć za odsiadkę od 1 do 3 mln złotych odszkodowania.

