Nielegalny imigrant z maczetą zaatakował w supermarkecie! Chciał porwać dzieci od matek

Nielegalny imigrant zaatakował w Walmarcie w Luizjanie. Uzbrojony w maczetę mężczyzna próbował wyrwać dwoje dzieci, które były z matkami.

Mężczyzna wszedł do sklepu około 22 i zbliżył się do kobiety oraz będącego z nią dziecka, które siedziało w wózku. Matka miała usłyszeć, że jeżeli nie posłucha jego instrukcji to dziecko zginie.

Kiedy imigrant złapał dziecko do akcji wkroczyli pracownicy sklepu. Według relacji mężczyzna wyciągnął maczetę i groził pracownikom, w czasie ucieczki próbował porwać kolejne dziecko, ale było ono przypięte paskiem.

Ostatecznie został zatrzymany przez pracowników sklepu i policyjnego fotografa, który był w sklepie po służbie. Oprócz maczety przy mężczyźnie znaleziono gaz pieprzowy.

Źródło: Fox5/NCzas