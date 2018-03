Zaskakująca reakcja Kaczyńskiego po słabym dla PiS sondażu

Najnowszy sondaż poparcia przeprowadzony przez Millward Brown SA na zlecenie „Faktów” miał pokazać, że poparcie PiS w porównaniu do lutego poważnie zmalało. W tej prawie głos zabrał sam prezes partii rządzącej Jarosław Kaczyński.

Według tego sondażu PiS może liczyć zaledwie na 28 proc. poparcia, a to oznacza, że w stosunku do lutego notowania partii spadły o co najmniej 12 proc. Z kolei popularność Platformy Obywatelskiej miała wzrosnąć o 6 proc. i osiągnąć pułap 22 proc.

Do zaskakujących wyników badań odniósł się Jarosław Kaczyński, który sprawia wrażenie człowieka nieufającego tym rewelacjom.

– Ja chcę tylko powiedzieć, że z szacunkiem i z pokorą odnosimy się do wyników badań. Ale też wiemy, jak są prowadzone i w związku z tym jesteśmy pełni optymizmu – powiedział przy okazji konferencji prasowej poświęcanej tzw. konstytucji dla nauki.

Źródło: se.pl