Cejrowski i Rachoń wywołali burzę w Internecie. Sonda w TVP: Homoharem, czy Homoburdel? [VIDEO]

Podczas programu „Minęła 20” nadawanego przez TVP prowadzący Michał Rachoń oraz jego gość Wojciech Cejrowski spierali się, czym właściwie był IMiGW. Na Twitterze programu pojawiała się sonda, która wzbudziła duże kontrowersje internautów i polityków.

Przypomnijmy, że dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej został oskarżony m.in. o przyjmowanie łapówek i zatrudnianie pracowników w zamian za seks. Mariuszowi O. postawiono łącznie prawie 100 zarzutów.

Rachoń i Cejrowski nie mogli w czasie programu dojść do porozumienia, czy IMiGW to bardziej homoharem, czy też homoburdel. Przy pierwszym stwierdzeniu upierał się prowadzący program. Cejrowski argumentował, że skoro za seks pracownicy otrzymywali konkretne korzyści, należy mówić o burdelu.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Mocny wywiad Cejrowskiego! „Polacy żyją w iluzji, że mamy wolną Polskę. Wolność trzeba odzyskać”

Pomocna w decyzji miała, zdaniem osób przygotowujących program, okazać się sonda, która trafiła na Twitter programu:

Jest spór pomiędzy @michalrachon a @TheCejrowski – czy afera w #IMGW to bardziej #HomoHarem czy #HomoBurdel ? Pomożecie rozstrzygnąć? #Minęła20

Post wzbudził ogromne kontrowersje i był szeroko komentowany przez internautów, ale również publicystów i polityków. Poniżej kilka tweetów dotyczących sondy.

Czy Rachoń to: 📌RachońPenis, 📌Rachooj, 📌RachońQtas ??? pic.twitter.com/SDjiL9RLBW

Każdego dnia zastanawiam się, czy pisowska teleizja osiągnęła już ostateczne dno, ale zawsze mnie zaskakujecie. Jest na co płacić abonament, brawo geniusze… Chociaż po co wam abonament, jak bieda, to z budżetu się ukradnie z milionik lub dwa?

— Leo (@quuler3) 29 marca 2018