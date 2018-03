Ludzie myślą, że to zwykła marihuana. Dziesiątki osób w szpitalu z krwawieniem z oczu i z uszu

The Illinois Department of Public Health poinformował, że tylko w przeciągu kilku ostatnich tygodni do szpitali zgłosiły się 22 osoby, które zażywały syntetycznej marihuany. U wszystkich stwierdzono krwawienie z oczu i uszu. Ludzie nie wiedzą, z czym mają do czynienia.

Od 7 marca do szpitali zgłosiły się już 22 osoby. U wszystkich poszkodowanych wystąpiło krwawienie z oczu i uszu.

Objawy pojawiły się po spożyciu syntetycznej marihuany, która zyskuje coraz większą popularność na terenie stanu.

W Illinois obowiązuje umiarkowanie restrykcyjne prawo dotyczące posiadania narkotyków. Każdy, kto zostanie złapany z ilością do 10 g narkotyku, może spodziewać się mandatu w wysokości 200 dolarów. Posiadanie większych ilości jest już obłożone karą więzienia.

SPRAWDŹ: Nowe wyposażenie samochodów już od 1 kwietnia. Jest obowiązkowe

Mimo to producenci, sprzedawcy i dealerzy próbują obchodzić stanowe prawo, dostarczając na rynek syntetyczne narkotyki, które nie podlegają przepisom ustawy.

W syntetycznych narkotykach, oprócz występujących w marihuanie kannabinoidów, można również znaleźć wiele substancji chemicznych, których działanie nie zostało sprawdzone.

Zdaniem doktor Melissy Millewich z jednego ze szpitali, ludzie zwyczajnie nie wiedzą, z czym mają do czynienia, a chętnych nie powstrzymują doniesienia o osobach, którym w skutek zażycia syntetycznych narkotyków, przestały działać nerki lub wystąpiła silna psychoza.

Dr Nirav Shah uważa, że ludzie chętnie stosują syntetyczne narkotyki, ponieważ sądzą, że syntetyczne kannabioidy są bezpieczne i legalne, co, jak dodaje, jest myśleniem błędnym.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: „WSJ”: NATO będzie bezradne. Nie jest w stanie szybko zareagować na konflikt z Rosją

Eksperci z Centers for Disease Control and Prevention stwierdzili, że stosowanie syntetycznych narkotyków może ze sobą nieść ryzyko wystąpienia nieprzewidywalnych zachowań, jak napady agresji.

Do tej pory nie odnotowano wypadku śmiertelnego.

Źródło: norml.org/chicagotribune.com