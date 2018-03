Święta Wielkanocne coraz bliżej. Znamy dokładną PROGNOZĘ POGODY na najbliższe 3 dni

To jaka będzie prognoza pogody w Święta Wielkanocne zastanawiało wszystkich. Jeszcze w ubiegłym tygodniu pojawiały się prognozy mówiące o ponad 20 stopniach Celsjusza. Dziś wiemy, że one się nie sprawdziły, ale jak będą wyglądały najbliższe 3 dni?

W Wielki Piątek w całym kraju chłodno, ale za to pogodnie. Temperatura w ciągu dnia od 1 stopnia Celsjusza przez 4 stopnie w Centrum i na Dolnym Śląsku do 6 stopni w Małopolsce i na Podkarpaciu.

Wielka Sobota

W całym kraju prognozowane są opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Najmocniej popada na Pomorzu, spodziewany jest także wiatr, przekraczający 60 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna od 8 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 14 stopni Celsjusza na Podkarpaciu.

Wielka Niedziela

W niedzielę pochmurnie, w całym kraju opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Wiatr podobny do tego z Wielkiej Soboty, powieje w porywach do 70 km/h. Temperatura maksymalna od 4 stopni Celsjusza w okolicach Szczecina do 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie.

Poniedziałek Wielkanocny

W świąteczny poniedziałek na wschodzie i w Centrum kraju padał będzie śnieg, w pozostałej części kraju pogodnie. Wiatr, podobnie jak przez weekend, w porywanych do 60 km/h. Lany poniedziałek będzie chłodniejszy od poprzedzających go dni, temperatura od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, do 6 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku.

Zobacz też: Poseł Jacek Wilk tłumaczy sukces partii WOLNOŚĆ w najnowszym sondażu. „Młodzi ludzie nie chcą, aby rząd im mówił co mają robić” [VIDEO]