PROGNOZA POGODY: Przygnębiające obrazki za oknem. Kiedy zima odejdzie na dobre?

Jest początek kwietnia a zima cały czas nie chce dać o sobie zapomnieć. Chyba nikt nie życzył sobie takich Świąt Wielkanocnych. Niestety według synoptyków drugi dzień świąt nie będzie lepszy. Poprawienia aury możemy spodziewać się dopiero we wtorek. Kiedy zima na dobre odejdzie?

We wtorek 3.kwietnia nastąpi znaczna poprawa warunków. Temperatura wzrośnie nawet do 12 stopni Celsjusza. Niestety nawet do połowy miesiąca może być bardzo deszczowo. Wiele wskazuje na to, że zima po 15. kwietnia nie będzie już zagrażać naszym dobrym nastrojom.

Źródło: se.pl/nczas.com