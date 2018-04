Uwaga na wyłudzaczy danych! Oferują bon o wartości 750 zł do Biedronki, Tesco lub Żabki

Jak informuje portal niebezpiecznik.pl oszuści pod pretekstem oferowania bonu o wartości 750 zł do sieci sklepó Biedronka, Tesco czy Żabka wyłudzają dane. Nie dajcie sie nabrać!

Jak informuje niebepiecznik.pl kilka firm postanowiło w mało etyczny sposób przy pomocy fałszywego quizu i używając nazw znanych marek, które z całym tym incydentem nie mają nic wspólnego, zbierać dane osobowe Polaków. Pretekstem jest wygrana bonu na zakupy na 750 zł w TESCO, Biedronce i Żabce.

Za oszustwem stoi firma Neocraft z Wrocławia i jej Partnerzy. Od kilku dni na skrzynki mailowe Polaków trafia wiadomość informująca o możliwości odbioru bonu o wartości 750 zł. Należy jedynie podać swoje dane…

Wiadomość jest rozsyłana z adresu badaniakonsumenckie@wp.pl

Po kliknięciu na link przechodzimy do strony z fałszywym quizem. Po przejściu quizu (każda odpowiedź jest dobra) przechodzimy na stronę, które prosi nas o dodatkowe informacje kontaktowe.

W Regulaminie konkursu jest napisane, że informacje osobiste zostaną udostępnione osobom trzecim, a bon jest tak naprawdę na kwotę 739 PLN a nie 750, a zadanie konkursowe nie bazuje na wiedzy użytkownika a jest wyzwaniem zręcznościowym. Wygra je osoba, która „osiągnie najlepszy czas w wykonaniu zadania konkursowego w ramach danego Wydania Konkursu”.

Dlatego nie ma znaczenia, w co się klika.

Niebezpiecznik.pl publikuje informację kto stoi za tym konkursem.

Gdybyście chcieli wiedzieć kto w taki dziwny sposób pozyskuje Wasze dane za pomocą tej kampanii e-mailowej, to poniżej przytaczamy nazwy firm z Regulaminu tego “zadania zręcznościowego”.

Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.

Salelifter Sp. z o.o

MobileB2B Sp. z o.o

Internovus Ltd

IT Investments Sp. z o.o.

Tarsago Polska Sp. z o.o

Leadr Sp. z o.o.

Finansowysupermarket.pl sp. z o.o.

E-GENETIX LTD

Advertise-me Sarl

AJA Media Sp. z o.o.,

Doradcafinansow.pl sp. z o.o.

Niebezpiecnzik.pl ostrzega przed takimi konkursami.

Zastanówcie się dwa razy zanim komuś podacie swoje dane osobowe i wypełnicie quiz waszych “preferencji finansowych”. A zwłaszcza dokładnie czytajcie regulaminy. Te mniej oszukańcze firmy mimo wszystko zawierają gdzieś na swoich zabawnych stronach odwołania do takiego dokumentu. A tam można wyczytać ile faktycznie potrwa konkurs, co faktycznie jest do wygrania i co faktycznie trzeba zrobić, aby mieć szanse na wygranie. O ile oczywiście wierzycie w uczciwe rozstrzygnięcie konkursu.

Źródło: niebezpiecznik.pl