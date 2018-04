Zabił cudzego psa i odciął mu głowę. Policja prosi o pomoc w schwytaniu brutalnego mordercy

Poznańska policja poszukuje sprawcy brutalnego morderstwa psa – „Franka”. Odciętą głowę zwierzęcia odnaleziono w niedzielę w Poznaniu.

O sprawie poinformowała Fundacja Pomocy Zwierzętom Kundel Bury – Pabianice. „Franek” zaginął w Poznaniu 10 marca.

„Wersji zaginięcia jest kilka, również kradzież dlatego szukamy wszędzie. Franek jest bardzo charakterystyczny z powodu braku sierści i uzębienia. Jest zaczipowany i wykastrowany” – informowała fundacja.

W niedzielę odnaleziono głowę zwierzęcia. Fundacja i policja apelują do osób, które mogłyby cokolwiek wiedzieć o sprawie, o przekazanie informacji.

Mł. asp. Patrycja Banaszak z KMP w Poznaniu powiedziała PAP we wtorek, że zgłoszenie w tej sprawie odebrali funkcjonariusze z poznańskiego Grunwaldu.

„W dniu dzisiejszym przeprowadzane będą czynności z osobami, które odnalazły głowę psa, a także z osobami, do których najprawdopodobniej ten pies należał” – mówiła.

Jak dodała, we wtorek sprawa trafiła też do prokuratury. „To prokuratura podejmie też decyzję z jakiego artykułu będzie to postępowanie prowadzone” – powiedziała Banaszak. (PAP)