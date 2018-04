Po tym komentarzu polityk PiS nie wytrzymał. „Macicę może Pani sobie wyciąć i wyrzucić do kibla”

Słowa jeleniogórskiego polityka PiS-u wywołały ogromne oburzenie w sieci. Wszystko przez dyskusję na temat aborcji, w której mężczyzna ostro odpowiedział na chamski i wulgarny komentarz jednej z kobiet.

Rafał Szymański, jeleniogórski radny PiS, swoim komentarzem w sieci rozgrzał do czerwoności Internautów.

Zaczęło się od jego wpisu na temat aborcji. Dziecko poczęte na skutek gwałtu jest drugą ofiarą tego strasznego aktu. Dlaczego ma być zabijane? – napisał na Facebooku Szymański.

Na ten post odpowiedziała jedna z obserwujących posła kobiet, która w ostrych słowach napisała, że to, co kobieta robi ze swoim ciałem to jej wybór i że ona nie ingeruje w jego ciało.

Droga Pani. Macicę może Pani sobie wyciąć i wyrzucić do kibla. W sumie to jakiś pomysł, bo chyba się Pani nie przyda. Pozdrawiam – odpisał polityk PiS-u.

Skruszony polityk już przeprosił za swoje zachowanie. Osoby, które poczuły się dotknięte moją zbyt ostrą odpowiedzią na wpis a w dyskusji na temat aborcji – przepraszam. Rzeczywiście – brak kultury innych nie upoważnia do odpowiadania w ten sam sposób – stwierdził.

