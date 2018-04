Co wpływa na naszą inteligencję? Odpowiedź jest niebanalna

Inteligencję i urodę w znacznej mierze dziedziczny po mamie, a nie po tacie.

Inteligencję do 60 proc. otrzymujemy w genach. To, co otrzymujemy w genach, w większości pochodzi od matki. Tak twierdzą naukowcy z Glasgow. Według ich badan różnica w IQ pomiędzy matką a dzieckiem wynosi maksymalnie 15 pkt.

To oznacza, że na naszą inteligencję wpływa:

– W ponad 40% nasza własna inteligencja,

– do 60% inteligencja odziedziczona po przodkach, głównie po matce.

W większości po o matkach dziedziczymy: ulubione pozycje, bezsenność i jakość snu.

Geny rodzicielki także wpływają na nasz proces starzenia się. To z kolei twierdzą niemieccy naukowcy.

Kobiety też przechodzą menopauzę w tym samym wieku co ich babcie i mamy.

Źródło: Onet.pl/nczas.com