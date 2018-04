Brytyjczycy przechwycili tajne meldunki do Moskwy. Mają być dowodem na udział Rosji w zamachu na Siergieja Skripala

Brytyjczycy znaleźli się w posiadaniu elektronicznych przekazów do Moskwy, które miały zostać wysłane w dniu, w którym były rosyjski szpieg, Siergiej Skripal i jego córka Julia zostali otruci. Wiadomość brzmiała „paczka została dostarczona”.

Przechwyt stanowi kluczową część dowodów brytyjskich sił wywiadowczych przeciwko Rosji w związku z zatruciami Skripala. Biegli uznali, że wiadomości zostały przechwycone przez analityków RAF stacjonujących w punkcie nasłuchu na południowym Cyprze.

W dniu zatrucia, 4 marca, jedna wiadomośc została wysłana z miejsca w pobliżu Damaszku w Syrii do „urzędnika” w Moskwie, w tym zwrot „paczka została dostarczona”. Mowa także o dwoch osobach, którym udało się „pomyślnie wyjść”.

To skłoniło młodego porucznika do przypomnienia sobie oddzielnej wiadomości, która została przechwycona i zdyskontowana poprzedniego dnia. Jego treść nie została ujawniona, ale źródła twierdzą, że stała się istotna, gdy Skripal i jego córka zostali zaatakowani.

Przechwyconym materiałem natychmiast podzielono się z rządową centralą łączności GCHQ w Cheltenham. W efekcie utworzono jedną część pakietu wywiadowczego, który później pozwolił premierowi Theresie May stwierdzić, że „wysoce prawdopodobne” jest to, że to Rosja stała za atakami.

Źródło: Daily Express