Rozpędzony tankowiec staranował zabytkową rezydencję pod Stambułem [VIDEO]

Tankowiec przepływający przez cieśninę Bosfor w Stambule staranował położoną na brzegu rezydencję z XVIII wieku – informuje Reuters. Jak podaje gazeta „Daily Sabah”, statek płynął z Egiptu na Ukrainę. W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał.

Do wypadku doszło w sobotę po południu w okolicy Mostu Mehmeda Zdobywcy na północy Stambułu.

Płynący pod maltańską banderą tankowiec „Vitaspirit” o długości 225 metrów zmierzał w kierunku Morza Czarnego. Statek zboczył z kursu i uderzył w budynek. Jak przekazuje Reuters, było to skutkiem blokady sterów.

Po zderzeniu zamknięto ruch wodny, a na miejsce przybyła straż przybrzeżna. Obecnie statek cumuje w jednym ze stambulskich portów – odnotowuje turecki Hurriyet.

Jak wynika ze strony internetowej rezydencji, w budynku organizowane są m.in. przyjęcia weselne i koncerty. Uderzenie spowodowało poważne zniszczenia.

