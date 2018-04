„Adrian klękaj!” – postulują internauci. Pełna uniżoności postawa Andrzeja Dudy wobec aroganta z Izraela szokuje [VIDEO]

Mimo wyjątkowej relacji Polski i narodu żydowskiego domagamy się, by Polska była odpowiedzialna za pełne badanie historii Zagłady – powiedział w czasie spotkania prezydentów Reuven Riwlin. Żydowski polityk nadawał ton rozmowie, a prezentowane przez niego poglądy pozostały bez wyraźnej kontry ze strony Andrzej Dudy. Internauci okazali się bezlitośni dla głowy państwa.

Mamy pełen szacunek tego rachunku sumienia, które społeczeństwo polskie przeżyło, ale mamy również niezgodę, głęboką niezgodę, o której już mówiłem wcześniej w rozmowie z panem prezydentem, gdzie wyjaśnialiśmy własne stanowiska – ja swoje i pan prezydent swoje – stwierdził prezydent Izraela Riwlin.

Przybyły na Marsz Żywych polityk nie odmówił sobie przyjemności przypuszczenia kolejnego ataku na Polskę. Zamiast skupiać się na prawdziwej istocie uroczystości Riwlin dał wszystkim do zrozumienia, że Izrael wcale nie zapomniał o roszczeniach wobec polskich władz i konfliktu spowodowanego nowelizacją ustawy o IPN.

Konflikt przewidział Rafał Ziemkiewicz, który jeszcze przed spotkanie prezydentów napisał, że całość zakończy się tylko przedstawieniem nowych żądań wobec naszego kraju.

Swojego rozgoryczenia z przebiegu rozmów nie kryli internauci, którym zupełnie nie przypadła do gustu postawa Andrzeja Dudy oraz ton, w jakim wypowiadał się prezydent Izraela.

Na Twitterze posypały się negatywne komentarze.

Adrian to groteska podobna do Bronisława.

Poniżej relacja ze spotkania.

Oświadczenia Prezydentów Polski i Izraela!

