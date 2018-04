Czy to jest śmieszne? Donald, Wołodia, Angela i Baszar nieźle się bawią. Tylko, że za tę zabawę ktoś zapłaci krwią [VIDEO]

Przezabawny filmik ukazujący z przymrużeniem oka napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie. Na Twitterze zamieszczono dowcipne nagranie pokazujące humorystycznie jak wygląda sytuacja na Bliskim Wschodzie.

Sam Tweet podpisany jest tak: Aktualna sytuacja polityczna pomiędzy Zachodem a Wschodem. Sam film zdobywa coraz większą popularność. Widzimy na nim 2 gangi jeden Trumpa i drugi Putina.

Następnie widzimy jak samochód z ekipą Donalda Trumpa zajeżdża drogę Baszszarowi al-Asadowi. Nagle prezydent USA wyciąga pistolet i zaczyna grozić prezydentowi Syrii.

Nagle do akcji wchodzi Władimir Putin ze swoimi „zabawkami”. Zresztą zobaczcie sami.

Poniżej nagranie.

🆘‼😯💥 The current political situation between East and West. pic.twitter.com/uhulqSJXsv

— Onlinemagazin (@OnlineMagazin) April 12, 2018