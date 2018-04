Sensacja! Kaczyński wreszcie dowiedział się, że jest socjalistą. I to od Leszka Millera. Czyli nowe „Ucho Prezesa” [VIDEO]

To już czwarty odcinek trzeciego sezonu „Ucha Prezesa”. W gabinecie przewodniczącego zjawia się dość nieoczekiwany gość, dawny premier Leszek Miller, którego gra Marek Siudym. Wraz z Kaczyńskim zaczynają rozpamiętywać dawne czasy, a ich rozmowa staje się bardzo celną diagnozą aktualnego stanu Polski, tworzonej przez PiS. W odcinku pojawia się również trio z Nowoczesnej. Panie, które pozbyły się Petru, zastanawiają się, jak dogadać się ze Schetyną.

Trzeci sezon jest mocno krytykowany. Często pojawiają się opinie, że przestaje być śmieszny i nie nadąża za szybko zmieniającą się sytuacją na polskiej scenie politycznej. Niemniej jednak czwarty odcinek wart jest obejrzenia.

Jednym z głównych wątków jest wizyta Leszka Millera w gabinecie prezesa. Politycy rozprawiają o starych czasach, a dawny premier, grany przez Siudyma zaczyna porównywać rządy PiS do okresu Gierka.

ZOBACZ: Max Kolonko apeluje: „Donaldzie Trump nie uderzaj na Syrię! Nie słuchaj Izraela! Skutki mogą być katastrofalne”

Jego analiza wydaje się wyjątkowo trafna i ukazuje, jak bardzo rządy PiS przypominają to, co robiła PZPR i to, co działo się w słusznie minionym już okresie. Podobieństw jest zaskakująco wiele. Miller składa również Kaczyńskiemu zaskakująca propozycję.

Równocześnie toczy się drugi wątek, który dotyczy kłopotów Nowoczesnej. Trzy posłanki podczas wspólnej wizyty u fryzjera planują, w jaki sposób wejść w koalicję z PO i podzielić się miejscami na wybory samorządowe. Udaje im się ściągnąć Schetynę, ale rozmowa nie przebiega po ich myśli.

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ: Wideo. „Ja jako stary korwinista”. Wybitny pisarz Andrzej Pilipiuk nie ukrywa swoich prawicowych poglądów

W odcinku pojawia się również Barbara Nowacka, która usilnie próbuje połączyć siły lewicy i stworzyć wspólny front do walki z PiS-em.

Poniżej pełny odcinek.

Źródło: YT/wolnosc24.pl